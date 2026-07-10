Hugh Grant recordó su gran romance del 2001 y sorprendió con sus declaraciones: qué dijo El actor recordó cómo era su relación con una de sus compañeras de elenco y sorprendió con una confesión sobre el vínculo que mantienen hasta hoy. Agregar C5N en









El intérprete británico mantiene una cálida relación con una actriz con la que protagonizó una famosa película.

Hugh Grant sorprendió al recordar con cariño a una de sus compañeras de elenco más recordadas.

El actor reveló que ambos mantienen el contacto a pesar de haber pasado mucho tiempo.

Aseguró que la relación entre los dos siempre fue excelente, incluso fuera del set de filmación.

Aunque protagonizó otros grandes éxitos, ese trabajo sigue siendo uno de los más recordados de su carrera. Hugh Grant volvió a ser noticia al recordar uno de los vínculos más importantes de su carrera. Durante una entrevista reciente, el actor británico sorprendió al hablar de la relación que construyó con Renée Zellweger a partir del rodaje de El diario de Bridget Jones. También reveló cómo se mantiene el contacto entre ambos más de dos décadas después de su estreno en 2001.

El diario de Bridget Jones se convirtió en una de las comedias románticas más exitosas de la época. La historia sigue a Bridget, una mujer soltera de treinta y tantos años que intenta ordenar su vida sentimental mientras se debate entre dos hombres completamente distintos: el encantador pero poco confiable Daniel Cleaver, interpretado por Hugh Grant, y el reservado abogado Mark Darcy, interpretado por Colin Firth.

Una escena de amor entre ambos en El diario de Bridget Jones. Red 92 Dentro de esa historia, Grant y Zellweger lograron una química que traspasó la pantalla. Aunque sus personajes mantenían una relación marcada por las idas y vueltas, detrás de cámara el vínculo era muy diferente. Esa buena relación profesional ayudó a construir escenas que se convirtieron en algunas de las más recordadas de la película y fue una de las claves del éxito de la producción.

Qué dijo Hugh Grant sobre su relación con Renée Zellweger Al recordar esa etapa, Hugh Grant no dudó en elogiar a su ex compañera de elenco. "La amo. Es de las pocas actrices con las que no me he peleado. Nos llevamos muy bien", aseguró entre risas durante una entrevista con SiriusXM. Además, contó que siguen en contacto a través de correos electrónicos y bromeó con la extensión de los mensajes que suele recibir de la actriz. "Sus correos tienen 70 páginas", comentó, antes de definirla como "una buena persona" y "un genio".

Las declaraciones llamaron la atención porque Grant ha reconocido en distintas oportunidades que no siempre establece relaciones cercanas con sus compañeros de trabajo. Por eso, sus palabras sobre Zellweger reflejaron el cariño y el respeto que conserva por la actriz más de veinte años después del estreno de la película.