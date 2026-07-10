Hartos del delay: las consultas por las antenas de TDA se dispararon más de un 2.000% durante el Mundial 2026

Ante la variada oferta para ver los partidos de la Copa del Mundo, nadie quiere que le griten los goles antes. La Televisión Digital Abierta es la que recibe más rápido la señal.

En la era del streaming global y las transmisiones en resolución 4K, el enemigo número uno del hincha argentino en este Mundial 2026 no es el rival de turno, sino el delay . Por eso, se dispararon más de 2000% las consultas para comprar la TDA.

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La brecha temporal de varios segundos entre las distintas plataformas de transmisión alteró por completo los hábitos de consumo digital, provocando un inesperado "regreso al pasado" tecnológico para salvar la sagrada cultura del grito de gol.

Ante la frustración colectiva de escuchar el festejo del vecino de enfrente cuando la pelota aún circula por la mitad de la cancha en sus pantallas, miles de usuarios encontraron la solución en una tecnología de acceso público: la Televisión Digital Abierta (TDA) .

Según un informe de Mercado Libre, el interés por adquirir antenas de TDA experimentó un crecimiento exponencial del 2.112% durante las primeras semanas del torneo, en comparación con los días previos a la cita mundialista.

El pico máximo de búsquedas y ventas se registró el pasado 29 de junio , que coincidió con una jornada clave de partidos donde los desfasajes técnicos de las plataformas de streaming. Sobre esto, algunos casos superan los 40 segundos de latencia colmaron, hecho que dilapidó la paciencia de los televidentes, detonando una catarsis viral en las redes sociales.

Los usuarios salieron corriendo a buscar la antena de la TDA.

Por qué la TDA le gana al streaming

En términos de geopolítica de las telecomunicaciones, el fenómeno argentino expone una paradoja de la modernidad: la infraestructura de internet actual, basada en la distribución de paquetes de datos (OTT), prioriza la calidad de imagen sobre la inmediatez. En contraste, los sistemas analógicos y de radiodifusión digital terrestre corren con ventaja en eventos masivos en vivo.

La TDA le gana a las transmisiones con 4K.

Qué es la TDA y por qué evita el "spoiler"

La Televisión Digital Abierta (o TV Digital Terrestre) es un sistema estatal que transmite señales de televisión gratuita y libre por el aire mediante ondas terrestres.

Al no depender de la codificación de internet ni del rebote satelital pesado, su latencia es considerablemente menor, transmitiendo los partidos prácticamente en tiempo real y en alta definición (Full HD).