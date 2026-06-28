Mundial 2026: los nuevos récords que rompió Lionel Messi con el gol ante Jordania El capitán de la Selección argentina volvió a sumar más marcas en la historia de la Copa del Mundo con el tanto de tiro libre en el segundo tiempo de la última fecha del grupo J. El equipo de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos y jugará vs. Cabo Verde. Por Agregar C5N en









Histórico, Lionel Messi.

Con 39 años recién cumplidos, Lionel Messi volvió a marcar un gol en el Mundial 2026 y esta vez fue contra Jordania en la tercera fecha del grupo J. Fue precisamente el 3 a 1 que selló la victoria y el resultado perfecto con 9 puntos. Ahora bien, ¿qué récords rompió el 10 del equipo?

En primer lugar, hay que destacar que no jugó de titular porque Argentina ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto. Pero a los 15 minutos del segundo tiempo ingresó al campo de juego en lugar de Lautaro Martínez y a los 30 ya había marcado.

Con el tanto de tiro libre, se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos y superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho.

También, pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen, ya que también le había marcado tres goles a Argelia y dos a Austria en las dos fechas previas.

En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto N°19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbapee, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.