Con 39 años recién cumplidos, Lionel Messi volvió a marcar un gol en el Mundial 2026 y esta vez fue contra Jordania en la tercera fecha del grupo J. Fue precisamente el 3 a 1 que selló la victoria y el resultado perfecto con 9 puntos. Ahora bien, ¿qué récords rompió el 10 del equipo?
En primer lugar, hay que destacar que no jugó de titular porque Argentina ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto. Pero a los 15 minutos del segundo tiempo ingresó al campo de juego en lugar de Lautaro Martínez y a los 30 ya había marcado.
Con el tanto de tiro libre, se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos y superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho.
También, pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen, ya que también le había marcado tres goles a Argelia y dos a Austria en las dos fechas previas.
En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto N°19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbapee, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.
Mundial 2026: así fue el golazo de tiro libre de Lionel Messi para el 3 a 1 frente a Jordania
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, marcó el 3 a 1 frente a Jordania para sellar la victoria y lograr el resultado perfecto en fase de grupos. Por segunda vez en el partido, el tanto fue de tiro libre, el primero había sido de Giovani Lo Celso a los 19 minutos del primer tiempo, y el del 10 fue a los 35 del complemento.
Solo 15 minutos después desde su ingreso desde el banco de suplentes, ya que no había sido de la partida inicial porque el equipo ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto, marcó el tercer gol del equipo.