En su derrota con Napoli, la hinchada de Spezia se burló de la muerte de Maradona

La hinchada del conjunto ubicado al norte de Italia cambió la letra de la histórica canción de los napolitanos para el ídolo argentino. Sin embargo, ese no fue el único acto repudiable que tuvieron ya que también lanzaron cantos racistas e insultaron al entrenador napolitano Luciano Spalletti, quien tiene pasado como jugador, ya que vistió la camiseta entre 1986 y 1990.

Spezia y Napoli arrastran una larga rivalidad e incluso se registraron incidentes entre ambas parcialidades en el partido que jugaron en mayo del año pasado en el estadio Alberto Picco de La Spezia.

El acto repudiable de la hinchada de Spezia burlándose de la muerte de Maradona

Tras la derrota ante Napoli, se viralizó en las redes sociales cuando los tifosi de la curva Ferrovia utilizaron la melodía de la característica canción que los napolitanos le crearon al Diez en la década del '80 para homenajearlo, con marcadas diferencias en algunos de sus versos.

https://twitter.com/dataref_ar/status/1622266979859013634 "Oh mamma mamma mamma, ¿sai perché mi batte il corazon? è morto Maradona".



Lamentable la canción que cantaron hoy los hinchas de Spezia ante Napoli. Perdieron 3-0 en condición de local.pic.twitter.com/i1hZEFGZOs — dataref (@dataref_ar) February 5, 2023

“Oh mamma mamma mamma, Oh mamma mamma mamma, ¿sai perché mi batte il corazón? È morto Maradona, è morto Maradona. Oh, mamá, felice ora che sono. Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona”, (“Ay madre madre madre, ay madre madre madre, ¿sabes por qué me late el corazón? Maradona está muerto, Maradona está muerto. Oh, mamá, feliz ahora estoy. Ay mamá mamá mamá tú sabes por qué me late el corazón, se murió Maradona”), según reportó el diario Corriere dello Sport.

“Vergüenza en La Spezia”, tituló el portal deportivo italiano sobre lo sucedido en la ciudad del norte italiano.

En conferencia de prensa, Spalletti le consultaron por los cantos y respondió contundente: “¿Cantos por la muerte de Maradona? No quiero referirme a un caso específico. En general, hay que dejar de gritar en contra, pero hay que alentar a tu equipo. No se pierde tiempo en ofender a otras ciudades. Es una forma incorrecta de hacerlo en el fútbol italiano”.

Por la repudiable actitud de los hinchas, el conjunto italiano podría recibir una multa de hasta 10.000 euros. Un castigo habitual en el fútbol local ante este tipo de hechos.