Mundial 2026: el gesto de Kylian Mbappé tras la derrota de Francia con España en las semifinales La principal figura de los Azules expuso su desazón luego de la caída 2-0, por la cual su seleccionado se quedó en la puerta de una nueva final y ahora deberá disputar el partido por el tercer puesto. Por Agregar C5N en









Kylian Mbappé. X (@HQpcrt)

La principal figura de Francia, Kylian Mbappé, sufrió un duro golpe debido a la derrota 2-0 de su equipo contra España por las semifinales del Mundial 2026, con la que se quedó en la puerta de disputar su tercera final consecutiva en un campeonato del mundo.

Mbappé, quien fue titular contra España pero no anotó goles pese a ser el gran referente del equipo, se lamentó luego de la derrota de su equipo. Tras el encuentro, tuvo gestos de desazón con el que expuso su malestar por la caída de su seleccionado, por lo que en una de las imágenes se lo observa mientras agarraba su camiseta y se la llevaba al rostro.

El gesto de Kylian Mbappé tras la derrota de Francia con España. X (@HQpcrt) En tanto, ahora el capitán de los Azules se preparará junto a sus compañeros para disputar el encuentro por el tercer puesto del torneo, donde enfrentará al perdedor del partido entre Argentina e Inglaterra, que se cruzarán este miércoles desde las 16 por la segunda semifinal del torneo.

Por lo pronto, compite para ser el máximo goleador del torneo, debido a que encabeza la lista con ocho tantos anotados junto al astro argentino Lionel Messi. De esta manera, ambos delanteros mantienen una disputa mano a mano para llevarse la Bota de Oro.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirigirá Argentina vs. Inglaterra La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la cual se disputará el miércoles a las 16. El juez llega con tres partidos dirigidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera, pero será la primera vez que dirija a la Selección mayor.

Nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años se mudó a Estados Unidos y, desde entonces, construyó su carrera como árbitro. Actualmente tiene 44 años, hace diez años es árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, ya que estuvo en Qatar 2022. Durante su carrera arbitró en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de otras experiencias como la J1 League de Japón y la Saudi Pro League. En un total de 268 partidos dirigidos, acumula 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por partido. Sacó 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, por lo que 69 jugadores fueron expulsados en su totalidad, es decir, una cada cuatro partidos.