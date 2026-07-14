En Vivo
14 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: el gesto de Kylian Mbappé tras la derrota de Francia con España en las semifinales

La principal figura de los Azules expuso su desazón luego de la caída 2-0, por la cual su seleccionado se quedó en la puerta de una nueva final y ahora deberá disputar el partido por el tercer puesto.

Por
Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé.

X (@HQpcrt)

La principal figura de Francia, Kylian Mbappé, sufrió un duro golpe debido a la derrota 2-0 de su equipo contra España por las semifinales del Mundial 2026, con la que se quedó en la puerta de disputar su tercera final consecutiva en un campeonato del mundo.

Lionel Messi y Diego Maradona.
Te puede interesar:

A horas del partido contra Inglaterra, Claudia Villafañe recordó qué opinaba Maradona de Messi

Mbappé, quien fue titular contra España pero no anotó goles pese a ser el gran referente del equipo, se lamentó luego de la derrota de su equipo. Tras el encuentro, tuvo gestos de desazón con el que expuso su malestar por la caída de su seleccionado, por lo que en una de las imágenes se lo observa mientras agarraba su camiseta y se la llevaba al rostro.

El gesto de Kylian Mbapp&eacute; tras la derrota de Francia con Espa&ntilde;a.

El gesto de Kylian Mbappé tras la derrota de Francia con España.

En tanto, ahora el capitán de los Azules se preparará junto a sus compañeros para disputar el encuentro por el tercer puesto del torneo, donde enfrentará al perdedor del partido entre Argentina e Inglaterra, que se cruzarán este miércoles desde las 16 por la segunda semifinal del torneo.

Por lo pronto, compite para ser el máximo goleador del torneo, debido a que encabeza la lista con ocho tantos anotados junto al astro argentino Lionel Messi. De esta manera, ambos delanteros mantienen una disputa mano a mano para llevarse la Bota de Oro.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirigirá Argentina vs. Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la cual se disputará el miércoles a las 16. El juez llega con tres partidos dirigidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera, pero será la primera vez que dirija a la Selección mayor.

Nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años se mudó a Estados Unidos y, desde entonces, construyó su carrera como árbitro. Actualmente tiene 44 años, hace diez años es árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, ya que estuvo en Qatar 2022.

Durante su carrera arbitró en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de otras experiencias como la J1 League de Japón y la Saudi Pro League.

En un total de 268 partidos dirigidos, acumula 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por partido. Sacó 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, por lo que 69 jugadores fueron expulsados en su totalidad, es decir, una cada cuatro partidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

CECIM de La Plata.

"Diego ya nos vengó": veteranos de Malvinas le pidieron a la Selección que juegue "por la camiseta"

Francia no jugará la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: cuándo y contra quién juega Francia por el tercer puesto

Francia quedó eliminado ante España y estallaron los memes. 

Los mejores memes de la eliminación de Francia ante España en semifinales

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol Oyarzabal a Francia, así está la tabla de goleadores del Mundial

Franco Colapinto esá subido a la Scaloneta y chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine. 

Franco Colapinto le puso picante a la previa de Argentina vs Inglaterra: "Ya veremos quien..."

Embajada británica en CABA.

Desde el Gobierno no descartan reforzar la seguridad en la Embajada británica por el partido con Argentina

últimas noticias

Es el tercer caso fatal en siete días vinculado a acciones del ICE, tras dos muertes por disparos en Houston y Maine.

Operativos del ICE en EEUU: otro inmigrante perdió la vida, ya son tres en una semana

Hace 15 minutos
Las empresas, afectadas por la situación económica.

Casi 7 de cada 10 empresas tuvieron despidos en la primera mitad del año

Hace 19 minutos
El centro cultural del Abasto tiene una gran variedad de eventos para estas vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en la Ciudad: guía de shows, teatros y espectáculos gratis para los chicos

Hace 55 minutos
Cami Mayan se besó con otro hombre y revolucionó las redes.

El inesperado gesto de Cami Mayan antes del partido de Alexis Mac Allister: qué pasó

Hace 1 hora
Gladys la Bomba Tucumana, picante contra sus compañeros de Gran Hermano. 

Gladys La Bomba Tucumana liquidó a los participantes de Gran Hermano: "Es gente asquerosa"

Hace 1 hora