El Cuti Romero y la Selección argentina: de la cábala al boom exportador de palo santo

El aroma del palo santo, popularizado por la Scaloneta y su ritual de sahumar, cruza el Atlántico con un envío récord a Alemania y se prepara para llegar al Reino Unido.

El misticisimo de la Selección argentina en cada concentración para el Mundial 2026 llegó a Europa. La cábala de sahumar con palo santo que ya es costumbre en la previa de cada encuentro de la mano de Cristian “Cuti” Romero , Lisandro Martínez y Nahuel Molina.

Leandro Paredes y Lautaro Martínez sorprendieron con sus cambios de look en la previa a la semi ante Inglaterra

Esta cábala de quemar las ramas secas, se convirtió en un producto de exportación sin precedentes, para la empresa chaqueña Heffner Oil, pionera en el rubro, que concretó el 3.200 kilos de aceite esencial de palo santo hacia Hamburgo, Alemana.

Además, hay planeado un segundo gran cargamento de este palo santo saldrá recién después del partido de seminfinales de la Copa de la FIFA este miércoles, de Argentina ante Ingleterra , en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Durante un control de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos , las autoridades detectaron un Magiclick en la valija del Cuti Romero y se lo confiscaron. El insólito momento desató las carcajadas de Lionel Messi y el resto del plantel. Tiempo desúés se supo que el defensor llevaba el chispero como parte de su rutina para encender sahumerios y madera de palo santo.

Durante un control de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos, las autoridades detectaron un Magiclick en la valija del Cuti Romero y se lo confiscaron. El insólito momento desató las carcajadas de Lionel Messi y el resto del plantel. El defensor llevaba el chispero como parte de su rutina para encender sahumerios y madera de palo sant

Aunque la tradición dice que el palo santo debe sacarse de árboles caídos y secados de forma natural durante un lapso entre 3 y 8 años para que conserve sus propiedades, hay toda un industria internacional exige un formato más sofisticado.

Para la fabricación de sahumerios de alta calidad, cosméticos y derivados aromáticos en Europa, el mercado demanda aceites esenciales. Ahí es donde interviene Heffner Oil que inauguró su planta hace un año en el Parque Industrial de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco). Con capacidad instalada para producir 7 toneladas mensuales, el embarque de de 3.200 kilos que sale desde Ezeiza representa un tercio de su stock actual.

¿Qué es el aceite de guayaco?

Es el componente esencial que se extrae del corazón del Palo Santo (Bulnesia sarmientoi). Se caracteriza por un aroma leñoso, balsámico y profundo, utilizado por la perfumería fina internacional.