"Diego ya nos vengó": veteranos de Malvinas le pidieron a la Selección que juegue "por la camiseta"

En una carta abierta, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata elogió a la Albiceleste y aclaró que la semifinal contra Inglaterra es "solo un partido de fútbol". "Jueguen liberados: el resultado no los va a definir", afirmaron.

En la previa de la semifinal con Inglaterra por el Mundial 2026, veteranos de Malvinas le escribieron una carta abierta a los jugadores de la Selección argentina para pedirles que "jueguen liberados" porque "el resultado de un partido no los va a definir". "Diego ya nos vengó, no quedan deudas deportivas que saldar con ellos", aseguraron en un comunicado.

"Se viene un partido de una trascendencia enorme. Una semifinal del mundo ya es gigante por sí sola; sumarle el rival que está enfrente la vuelve histórica. Pero no se olviden de algo: sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos", señalaron en Instagram los integrantes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

"Queremos decirles algo con el corazón en la mano: Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos. Así que salgan a esa cancha a hacer lo que mejor saben hacer: jugar al fútbol", remarcaron, y les pidieron que "mantengan la calma". "Jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo", señalaron.

"Todo un país va a estar empujando detrás de ustedes. Sabemos que van a dar la vida, que van a correr sobre el cansancio y el trajín del torneo. Pero jueguen liberados: el resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado", afirmaron, tratando de quitarle una carga extra a los jugadores.

Quienes defendieron las islas Malvinas en la guerra de 1982 elogiaron al equipo dirigido por Lionel Scaloni: "Hace tiempo lograron algo que parecía imposible: que los argentinos volvamos a mirar a la Selección como un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos".

"Nosotros, los Pibes de Malvinas, estamos con ustedes. Un partido no define una causa que es, fue y será permanente. Pero sabemos quiénes son: sabemos que crecieron en nuestra tierra, que se formaron en nuestras escuelas públicas y que allí aprendieron sobre el territorio que nos usurparon y sobre los pibes que se quedaron custodiándolo para siempre. Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá", concluyeron.

El recuerdo de los excombatientes de Malvinas enciende la previa entre Argentina e Inglaterra: "Es difícil perdonar"

En la previa del partido, Gerardo González, veterano continental de la Guerra de Malvinas, compartió con C5N un emotivo testimonio sobre lo que representa este duelo para quienes estuvieron bajo bandera durante el conflicto de 1982.

González, soldado clase 73 de la Sexta Brigada Aérea y policía militar con asiento en Tandil, recordó el rol que cumplió durante la guerra. "Nosotros estuvimos bajo bandera durante el conflicto de Malvinas. Ayudamos desde la parte terrestre colaborando en la carga de aviones y toda la logística para ayudar a nuestros compañeros", relató.

El excombatiente aseguró que la causa Malvinas sigue siendo parte de su vida cotidiana. "Para nosotros el tema Malvinas es un sentimiento muy grande. Se lleva en la sangre. Vivimos el problema de adentro. Es muy difícil perdonar a Inglaterra. ¿Quién no tuvo un compañero, amigo o familiar que quedó en Malvinas para siempre?", expresó.

En ese sentido, pidió que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria. "Es una causa que no tenemos que olvidar. No podemos permitir que se desmalvinice a la Argentina. Siempre tenemos que estar inculcando en los colegios y en todos lados el tema Malvinas, explicarlo bien cómo fue", sostuvo. Y remarcó: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

Sobre el encuentro entre la Selección argentina e Inglaterra, González coincidió con la reflexión realizada por Lionel Scaloni, aunque aclaró que para los veteranos es imposible separar el partido de la historia entre ambos países.

"Como dijo Scaloni, es un partido de fútbol, pero no podemos separarlo de nuestra historia. Nosotros queremos ganarles en lo que sea y si es con un gol con la mano da igual. Es difícil porque ahora el VAR no te lo permite. Pero sería hermoso poder ganarles", afirmó.

También elogió al equipo de Lionel Scaloni y confió en una victoria argentina. "Yo creo que lo vamos a lograr porque se ha formado un equipo. Atléticamente quizás no estamos en el nivel de los equipos europeos, pero el corazón es más grande. Los muchachos no se entregan nunca, se ve que están muy bien formados. Tenemos que ganarles".

Finalmente, dejó una reflexión sobre cómo se vive el conflicto en ambos países. "En Inglaterra hay gente que ni conoce las Malvinas", lamentó, antes de admitir que "la bandera de Inglaterra me repele por el recuerdo de aquella época. Es un recuerdo que quedó grabado".