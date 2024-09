En el estreno de Iker Muniain, San Lorenzo no pudo con Vélez, el líder del torneo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Velez/status/1835045831411470441&partner=&hide_thread=false FUIMOS AL FRENTE Y LO GANAMOS CARAJOOOOOOOOOOOOO#JuegaVélez pic.twitter.com/lfjH595L5g — Vélez Sarsfield (@Velez) September 14, 2024

Fecha tras fecha, el equipo de Gustavo Quinteros se afirma en lo más alto de la tabla. Este Vélez parece jugar de memoria en cada presentación, y su liderazgo, con 14 fechas disputadas, no es casualidad en esta Liga Profesional. Logró su cuarta victoria consecutiva en el campeonato frente a San Lorenzo, y no pierde hace 10 partidos. En tanto, el Ciclón no puede encontrar la regularidad en el torneo, y aunque venía de dos victorias al hilo, navega por la mitad de la tabla.