El video de Gallardo que emociona a los hinchas de River

Los comentarios de los hinchas del equipo de Núñez, todavía conmovidos ante el inevitable final, no tardaron en llegar: "Pensalo una vez más"; "Marcelo, ¿y si te llama Demichelis?"; "Bueno, ok. Que deje su cargo como DT, pero asuma como 10 titular encargado de todas las pelotas paradas".

El entrenador más ganador de la historia de River ya anticipó que terminará su contrato a fines de diciembre. Y si bien el DT no tiene ninguna certeza sobre su futuro, todo indicaría que la contratación de Martín Demichelis está al caer para reemplazarlo.

El ex-Boca que la rompió en la Liga Profesional y ahora podría ser el primer refuerzo de River

A la espera de la oficialización de quién será el reemplazante de Marcelo Gallardo, la dirigencia de River también está en busca de los futuros refuerzos para la nueva temporada y en esa lista empezó a sonar el apellido de una de las figuras del fútbol argentino.

Con el duro golpe de la confirmación de la no continuidad del Muñeco, los dirigentes millonarios también se mueven para no volver a repetir un mal año como sucedió en este 2022 donde no solo no obtuvo ningún torneo, sino que el rendimiento del equipo sufrió muchos altibajos.

Para ello, los papeles con apellidos como futuros refuerzos empezaron a moverse: en las últimas horas trascendió que fue ofrecido una de las figuras de la Liga Profesional y con pasado en Boca.

Se trata de Facundo Colidio, el delantero de 22 años que la rompió en Tigre en la última temporada y con el cual finaliza su contrato el 31 de diciembre y su pase pertenece al Inter de Italia.

El ofrecimiento llegó por parte del representante del futbolista, con quien tiene una buena relación con los dirigentes riverplatenses por operaciones anteriores.

En la temporada en la que el Matador regresó a Primera, Colidio fue uno de sus mejores jugadores, convirtiendo 8 goles y dando 8 asistencias en 44 partidos y, por eso, despertó el interés de varios clubes.