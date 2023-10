El skate, del under a los Juegos Panamericanos: los jóvenes argentinos se preparan para dar el gran salto

La oriunda de Vicente López comenzó a andar desde muy chica: a los 4 años ya se había subido a un skate y, luego de tomar clases y codearse con referentes de la disciplina como Mecu Videla; Evelyn Enriquez y Daniela Suárez (una de sus entrenadoras), alcanzó el nivel suficiente para que el deporte se transformara en algo más que un hobby.

"Lo que me gusta del skate es que siempre va a haber gente que te va a querer ayudar. Siempre te vas a cruzar con alguien que te enseña un truco, te tira la buena y la realidad es que no encontrás eso en otro lado", reflexionó Ailín en diálogo con C5N.

Sin embargo, resaltó algunos aspectos que no son tan positivos y definió: "Creo que lo mas difícil es pasar las primeras caídas, hay veces que te da cosas y no sabés si lo querés volver a intentar. Pero te hace pensar de otra manera, porque ahora siempre que me caigo en la vida quiero volver a intentarlo".

La realidad es que skate llegó para quedarse: es una disciplina que crece día a día y se materializa, por ejemplo, en la construcción de skateparks en distintos puntos del país para incentivar el desarrollo de este deporte que cada día suma más adeptos.

La skater, a pesar de su corta edad, reflexionó sobre la desigualdad de género que todavía se encuentra muy vigente en este deporte: "Todavía recuerdo la época en la que nosotras recibíamos lentes como premio y los chabones un montón de guita".

Arzúa advirtió que "la lucha sigue", aunque también reconoció que gracias a las pioneras del deporte, que "pusieron el cuerpo" para disputar los espacios, "tenemos un territorio ganado".

Las competencias de skate en los Juegos Panamericanos serán entre el 21 y 22 de octubre en la modalidad de park. Además de Ailín, Argentina estará representada por Aldana Bertrán, Sandro Moral y Matías Dell Olio, quienes serán protagonistas de una época de inflexión para el skateboarding, un deporte catalogado como "under" y "sin reglas" que se apresta a dar el salto grande.