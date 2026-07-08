El capitán de Suiza se rindió ante Lionel Messi en la previa de los cuartos de final: "Es un privilegio" Granit Xhaka, un símbolo del conjunto suizo, llenó de elogios al astro argentino antes del trascendental cruce en Kansas City: "No sé si podremos detenerlo durante 90 o 120 minutos", confesó. Por Agregar C5N en









El 10 de Suiza es uno de los mejores jugadores suizos de la historia.

En la previa del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán de la Selección de Suiza, Granit Xhaka, sorprendió a todos con sus elogios al astro argentino Lionel Messi. A solo días de enfrentarse a la Albiceleste, el mediocampista dejó de lado el protocolo para reconocer la historia del capitán argentino, a quien considera una leyenda viviente del deporte. "Para mí, y para todos nosotros que jugamos en la era de Messi, es un privilegio ser parte de su historia", aseguró el volante.

Xhaka, quien actualmente se desempeña en el Sunderland de Inglaterra, calificó como una misión casi imposible neutralizar al "10" durante todo el encuentro. "No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120", admitió con honestidad, definiendo al rosarino como uno de los más grandes jugadores de la historia. No obstante, el referente suizo aclaró que su equipo no tendrá piedad con el crack rosarino: buscarán mostrar su personalidad y hacerle "la vida lo más difícil posible" al conjunto de Lionel Scaloni para intentar dar el golpe.

Xhaka metió el penal frente a Colombia en octavos de final. El conjunto helvético llega a esta instancia tras un largo camino en el que eliminó a Colombia por penales, logrando meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo después de 72 años. Bajo la dirección de Murat Yakin, Suiza se mantiene invicta en el torneo tras liderar el Grupo B y superar a Argelia en los 16avos de final.

El esperado encuentro se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 22 en el Kansas City Stadium. Argentina buscará validar su chapa de candidato en la ciudad que utilizó como base durante gran parte del torneo, mientras que Suiza intentará romper su techo histórico y avanzar por primera vez a una semifinal. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra por un lugar en la gran final.