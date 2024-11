El presidente de LaLiga española elogió a River por los récords de ventas y la capacidad del estadio Monumental

Javier Tebas se refirió a la institución riverplatense presidida por Jorge Brito por alcanzar los más de 50 sold out consecutivos. Aseguró que "es un fenómeno único en el mundo" y consideró que al club y al fútbol argentino "deberían venderlo mucho más por el mundo".

El presidente de LaLiga en España, Javier Tebas, destacó este martes los récords de ventas y la capacidad del estadio Monumental al asegurar que "es único en el mundo". En esa línea, llenó de elogios a la institución presidida por Jorge Brito por alcanzar los 50 sold out consecutivos y aseguró que tanto al club como al fútbol argentino "deberían venderlo mucho más por el mundo".

"He estado en La Boca pero no he estado en el Monumental. Un estadio que pongo de ejemplo en capacidad de como hacer un match day bien gestionado, conseguir ese récord de llenos en una cancha de 80 mil. River y el fútbol argentino deberían venderlo mucho más por el mundo, porque es un fenómeno único a nivel mundial lo que ha hecho en la gestión, y un ejemplo en la industria", señaló en un primer momento Tebas en el Ole Sports Summit