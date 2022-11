El pedido de Iván Pillud al presidente de Racing: "Ojalá que sirva para que me renueve por seis meses más"

"Ojalá que esto sirva para que Víctor me renueve seis meses más. Tengo muchas ganas de seguir, me siento bien. Obviamente que tengo casi 37 años, pero quiero continuar en el club porque fue el que me abrió las puertas cuando volví de España", detalló el defensor santafesino, que recordó cuando regresó de jugar en Espanyol de Barcelona y se sumó a la Academia en 2010.