El partido de fútbol más largo del mundo: duró 111 horas y fue en Argentina

Todo transcurrió en septiembre del año 2012 en una de las ciudades más importantes de la provincia de Córdoba. Superó el récord anterior, que lo tenía una ciudad española. Sin embargo, no ingresó al Guinness.

Partido más largo del mundo copia.jpg En el gimnasio cubierto del Polideportivo Municipal de Río Tercero jugaron celestes contra blancos. La Voz

El partido de fútbol más largo del mundo fue en Río Tercero

En el gimnasio cubierto del Polideportivo Municipal de Río Tercero jugaron celestes contra blancos. Con renovación de los equipos cada media hora, en total hubo 3.984 jugadores. En cancha, futbolistas mujeres y varones desde niños hasta mayores. Entre ellos, los locales Claudio "Piojo" López, Ivana Madruga y José María "Pechito" López, o invitados como Juan Carlos Olave, Oscar Dertycia o Mariano Reutemann. Como árbitro, también hizo su aporte Héctor Baldassi.

Cuando el reloj marcó las 111 horas de partido, hubo aplausos: objetivo cumplido. Y además, lejos quedaba ya el récord que ostentaba la española Soria, con 101 horas de partido en 2009. A partir de ese momento, el objetivo de Río Tercero pasaba por convertirse en la ciudad del partido más largo del mundo, con filmaciones, fotos, monitoreo del marcador, testigos y firma de escribano.

Sin embargo, no es récord Guinness, ya que ese registro no fue reconocido. Al parecer, desde el municipio lo supieron antes de que comience el encuentro, que llevaba meses de organización. La franquicia les advirtió de que no sería homologada la marca, a pesar de lo cual se siguió adelante con todos los recaudos para insistir con la acreditación, que nunca llegó.