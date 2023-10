El negocio Messi: lo que ganan la MLS, Apple y hasta los rivales con esta nueva revolución

El impacto de Leo, lejos de detenerse, se amplifica con cada paso que da. Con cada gol, asistencia o genialidad que hace. Muchos esperaban algo grande pero lo que está haciendo con Inter de Miami, ganando ya un título y logrando una remontada histórica para intentar meterse en playoffs -estaba último cuando llegó Leo-, supera todo lo pensado. Con actuaciones y jugadas dignas de una película de Hollywood. Y eso, allá, enamora.

messi camiseta Ya no es soccer con Messi. Es fútbol.

“Estamos avanzando mucho más rápido de lo que pensamos, básicamente por su llegada. Es una verdadera revolución, mucho más de lo esperado. Esto es una locura, un impacto que sin dudas se sentirá por años”, explicó Nelson Rodríguez, el vice ejecutivo de la MLS que pasó por Argentina y habló con C5N.

El fútbol americano de la NFL recauda 14.000 millones de dólares al año; el básquet de la NBA ronda los 8.000 millones y el hockey sobre hielo, con la NHL, está 4.000 millones. Los ingresos de la MLS son hoy de 1000 millones de dólares por año, el 25 % de los ingresos de la NHL. El acuerdo de televisación pasó de 90 a 300 millones anuales, con un acuerdo con Apple de 2500 millones por 10 años. Una apuesta fuerte de la empresa de la manzanita, que selló el acuerdo cuando todavía no sabía que Messi daría el sí, según admitió Rodríguez.

Los resultados son soñados: ya llega a 100 países y los ratings duplican los 384.000 espectadores promedio que tenía ESPN durante el 2022. Las suscripciones del MLS League Pass llegaron a 110.000 el día del debut de Messi y desde ahí han fluctuado entre 5.000 y 10.000 por día. De tener 38.000 usuarios por mes pasó a 288.000. Y eso sólo hablando de números en Estados Unidos, los registros aún no toman otros países y mercados…

Hasta Jorge Más, uno de los dueños del Inter, hizo pública esta locura que se vive con Leo. “¡El efecto de Messi es real! Los suscriptores de MLS Season Pass en AppleTV se duplicaron desde que Messi se unió a Inter Miami. Y la audiencia de las transmisiones en español del MLS Season Pass en AppleTV ha superado en más de un 50% para los partidos de Messi y continúa creciendo. ¡Increíble para todos los fans a nivel mundial!”, fue su posteo en redes sociales.

Messi Los suscriptores de la MLS en AppleTV se duplicaron desde que Messi se unió a Inter Miami.

Si hablamos de asistencia a los estadios, la MLS tiene un promedio de cerca de 15 mil hinchas por juego, con boletos que rondan los 45 dólares de promedio. Ahora se multiplicó por 10 ese precio. Así los ingresos por ticketing pasarán de 11 a 30 millones por equipo.

Si hablamos de Messi y su SA, ya sabemos que cobrará cerca de 150 millones de salario por un acuerdo por dos años y medio, a razón de aproximadamente 55 millones por año, siendo de esta forma el deportista con mejor sueldo anual entre los cinco principales ligas de USA. También hay que sumar los acuerdos que hizo con los socios de la MLS, como Adidas, Apple -ya anunció una serie de Messi con cuatro capítulos- y Fanatics, en total se calcula que son otros 50 millones de dólares anuales, 25 sólo del acuerdo con Adidas.

Inter se sacó la grande: ya prevé aumentar sus ingresos hasta 200 millones en 2024, el triple de una temporada normal, colocándolo entre los mejores clubes de fútbol del mundo en este sentido. “Inter está yendo por todo. Como se dice en Estados Unidos: big risk, big reward. Y sí, una gran inversión puede darle una gran ganancia. Hoy está invirtiendo 135 millones en su centro de entrenamientos, que tendrá mucho más que canchas... Es un proyecto que va más allá del fútbol, con hotel, restaurante y otras atracciones”, explicó Rodríguez.

Ya no es soccer con Messi. Es fútbol. Es entretenimiento. Por eso estrellas actuales y retiradas del deporte estadounidense han asistido personalmente a los partidos para ver en vivo a The GOAT, como le llaman a The Greastest Of All Time (el mejor de todos los tiempos). Ya no es sólo que atrae a los 63 millones de hinchas latinos que hay en Estados Unidos sino que enamora al resto. El precio promedio de una entrada para un partido del Inter aumentó un 500%, según Forbes. Pasó de 29 a 830 dólares en promedio. Una messimanía que aprovechan también los rivales de Miami.

El partido en New York fue el de mayor ganancias en los 13 años de la franquicia, superando aquel amistoso con el Barcelona, en 2022, cuando las entradas llegaron a 270 dólares. Ahora superaron los 500. Los ingresos fueron cuatro veces más que en un partido normal, básicamente porque el Red Bull trazó un plan para maximizarlos en este partido y los tickets más baratos pasaron de 35 a 400 dólares.

No es el único equipo que aprovecha a fondo la visita del deportista más famoso y exitoso del momento. Atlanta United decidió abrir la bandeja superior de su estadio y dispuso 25.000 lugares extras a la venta, que volaron a un precio promedio de 150 dólares, llegando a casi 4 millones extras. Los precios del duelo con Los Angeles FC en el BMO Stadium fueron las más caras de la historia, con un precio promedio de 690 dólares, un aumento del 527% con respecto al costo previo (110).

Chicago Fire anunció que ya agotó las entradas del 4 de octubre, cuando recibirá al Inter. La recaudación será de 10 millones de dólares, superando los 7 que embolsó por los 16 partidos de locales en esta misma temporada. Charlotte, que cerrará la fase regular ante los rosas en el Bank of America Stadium, el estadio que Carolina Panthers usa para la NFL, aprovechará su enorme capacidad de 71.000 personas para sumar la mayor recaudación de su historia. Y ahora, este miércoles, se viene la final de la US Open, que Messi espera jugar, lo que se espera que genere otro récord en recaudación.

messi mls Nelson Rodríguez, el vice ejecutivo de la MLS.

Y hay intangibles que todos aprovechan. “Muchas cosas nos da Messi, sobre todo credibilidad. Y un potencial enorme de crecimiento en todo sentido, especialmente popularidad. Tenemos una chance global que tal vez no esperábamos”, explica Rodríguez dando un ejemplo de cómo tratan de aprovechar lo que genera Leo. “Es impresionante la relevancia que tomó la MLS en los medios desde su llegada y nosotros estamos tratando de salir en la foto… Que esta apertura mediática nos permita mostrar la liga. Queremos que el que venga a ver a Messi, se enamore de Cremaschi. O de Campana. Esa es la idea”, agrega.

Pero, en un punto, la liga pisa el freno para no ir más rápido de lo que deben. “Esto aceleró el proceso, pero para algunas cosas aún no estamos listos. Tenemos que seguir haciendo un trabajo de base. Hoy nos estamos enfocando en nuestros países, Estados Unidos y Canadá. El crecer ahí, primero, con buenas bases. pero no queremos apurarnos a dar pasos para los que no estamos preparados”, admitió este hijo de argentino que fue director deportivo en Chicago Fire.

“Hemos mejorado en infraestructura y seguimos avanzando, con nuevos estadios y centros de entrenamientos. También considero que somos un país futbolero, pero falta cultura en varias ciudades. Y eso no se compra. Ni se acelera. Lleva tiempo”, analiza Nelson con optimismo pero crudeza. En 2025, la MLS ya tendrá 30 equipos, con la llegada de San Diego, y ya hay mercados y franquicias que han tenido una explosión, con otros avanzando. El objetivo es avanzar a través del juego, potenciando el nivel para tener el mejor producto posible”, completa.