Mediante un video que compartió en sus redes sociales, el dueño de Krü comenzó por expresar: "No sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero bueno, amigos, familia, mi hijo, todo el mundo preguntando si estaba bien, mi vieja llorando...". Así, comenzó por evidenciar que se encuentra de la mejor manera.

Para finalizar, Agüero remarcó: "Así que la verdad no sé, no sé qué decir ni quién inventó esto, pero todo bien, todo tranquilo y gracias a todo el mundo que está preguntando pero no pasó nada". Con estas palabras, el exfutbolista de la Selección argentina dejó en claro que se trató de una noticia falsa y está bien de salud.

Messi se une al Kun Agüero como socio en KRÜ Esports

Luego que trascendieran los rumores sobre el posible alejamiento de Sergio Agüero de Krü Esports, su equipo de la Kings League, el exjugador enfrentó los micrófonos y se animó a dar por terminada la duda y dio detalles de cuál será su decisión de cara al futuro.

En medio de un video donde hace un repaso de todo lo que vivió al frente de Krü Esports agregó: “Son emociones muy raras porque Kru cumple un año y con cada año que pasan las cosas se vuelven más desafiantes y hoy me toca dar una noticia importante”.

Tras ello, Agüero remarcó que “es una locura y terrible” lo que se vivió en los últimos tres. “Más terrible es lo que tengo que contarles: hasta acá llegué, así que tengo que decirles que ya no soy dueño de Krü”, en ese momento tomó un trago de agua generando suspenso y remató: “¿Por qué no soy más dueño de Krü? Porque ahora somos dos”, dijo entre risas y rápidamente se lo puede ver a Lionel Messi delante de la computadora.

“Bueno, vamos a jugar”, se lo escucha decir al campeón del mundo. De esta manera, ahora el rosarino se sumará a la Kings League y será el nuevo socio y dueño de Krü Esports. Así lo dejaron ver al mostrar la en la cuenta oficial de Instagram donde en la descripción borran que Agüero es el único dueño y agregan como “co-owner” al rosarino junto a hashtag “Vamo A Jugar”.