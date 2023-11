Llega el partido de Leyendas de Conmebol: quién es el técnico argentino elegido para dirigir

“Va a ser una verdadera fiesta que no te podés perder. Esta es una oportunidad única para que los fanáticos del fútbol conozcan a los jugadores que dejaron su huella en la historia del deporte”, avisó Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

¡Un encuentro con las grandes leyendas del continente! Este 5 de diciembre disfrutaremos del partido de Leyendas CONMEBOL en el DRV PNK Stadium. Será un encuentro protagonizado por las leyendas que dejaron su huella en la historia del fútbol. ¡Ahí nos vemos! #LeyendasCONMEBOL # Um encontro com as grandes lendas do continente! No dia 5 de dezembro, vamos poder desfrutar do jogo Lendas CONMEBOL no DRV PNK Stadium. Será um encontro protagonizado por grandes estrelas que deixaram sua marca na história do futebol. A gente se vê lá! #LendasCONMEBOL