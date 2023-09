El inesperado consejo que le dejó Diego Maradona a su sobrino sobre los botines desatados

El futbolista Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona y una figura del club Godoy Cruz de Mendoza, explicó la importancia de jugar con los botines desatados al igual que lo hacía Pelusa y reconoció: "Me han retado un par de veces".

El joven juega tomó el hábito de los botines desatados del Diez y remarcó que "es costumbre, entreno así y juego así. Es costumbre desde chico. Al principio me resultaba raro y después me explicó como tenía que hacerlo. Me quedó grabado".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegoborinsky%2Fstatus%2F1705290189457723495&partner=&hide_thread=false Hernán López Muñoz juega con los botines desatados. Es el sobrino nieto de Maradona. Parece que heredó la costumbre. Buen hallazgo de @AdriDriussi Muy talentoso y desfachatado. Lo demuestra con sus trucos partido a partido.pic.twitter.com/PE0EQO3b1u — Diego Borinsky (@diegoborinsky) September 22, 2023

El equipo del centrocampista se enfrentó este viernes ante Unión en Santa Fe, este viernes, donde empataron este viernes 0-0 en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha del torneo de Primera División.