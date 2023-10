El golazo del juvenil Baltasar Rodríguez que le dio el empate a Racing

Racing había sufrido durante todo el encuentro ante Sarmiento . En un primer tiempo bastante flojo , el local se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Cristian Ojeda por doble amarilla. Pero eso no impidió que Sarmiento abriera el marcador a los 37 minutos de la primera mitad con un tiro cruzado de Agustín Fontana.

El resto del partido fue sufrir e intentar. Los de Avellaneda tenían la pelota, pero no podían concretar. El tiempo se acababa y el conjunto comandado circunstancialmente por Sebastián Grazzini no lograba conectar. Hasta que, faltando dos minutos para el final del encuentro, la Academia lo igualó. El juvenil Baltasar Gallego Rodríguez, que venía intentando remates de media distancia, recibe un pase limpito de Piovi y la recibe afuera del área. El pibe le pegó con una calidad de otro partido, colocándola sobre la derecha del arquero, que no pudo intentar nada.