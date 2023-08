El Gallego Insúa reveló el secreto sobre el cuidado de su pelo 

“Usé shampoo Sedal crema toda mi vida, no tengo canje con nadie”, reveló el ídolo del ciclón, pero que no dejó conforme a los periodistas, quienes insistieron "si no hay nada más”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fson_aviones%2Fstatus%2F1691838969590227235&partner=&hide_thread=false EL SECRETO DEL PELO PERFECTO DE INSÚA



El DT de @SanLorenzo nos contó cómo mantiene su cabellera impecable, y consultado sobre si había algún cuidado extravagante aseguró: "Yo vivo en la República de Villa Luro, no en el Principado de Mónaco". pic.twitter.com/9ELeuzscqJ — Son Aviones (@son_aviones) August 16, 2023

Entre risas, el técnico del Ciclón aseguró: “Me baño todos los días, do veces por día y me lavo la cabeza con shampoo y crema enjuague. Nada más que eso. Vivo en la República de Villa Luro, no en el Principado de Mónaco”.

El presente de San Lorenzo desde la llegada de Rubén Insúa

San Lorenzo terminó el primer semestre en el podio de la Liga Profesional: se quedó en la tercera posición que le permitió la clasificación a las copas para el año que viene.

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa la institución, el director técnico regresó a Boedo para levantar al club, y luego de armar un equipo sólido en defensa y contundente en ataque, logró revertir los malos resultados.

Luego de quedar afuera de los octavos de final en la Copa Sudamericana en octavos ante San Pablo de Brasil, ahora, en el segundo semestre de este año, el Ciclón tendrá dos frentes para pelar: la Copa Argentina (está entre los mejores ocho equipos) y la Copa de la Liga Profesional que comenzará este jueves.

El conjunto de Boedo debutará en el torneo local el próximo domingo 20 frente a Lanús a partir de las 18:30.