El festejo de Marcelo Gallardo y Carlos Tévez en el primer gol de Lionel Messi contra Austria

El exdirector técnico de River Marcelo Gallardo y el exjugador de Boca Carlos Tévez celebraron juntos el gol de Lionel Messi que rompió el marcador ante Austria. El exentrenador de Talleres está trabajando como periodista en ESPN, y ambos vivieron la secuencia junto a Sebastián Vignolo por este canal.
En el video del momento se ve cómo los dos quedan prácticamente petrificados esperando a que el capitán efectivamente aproveche el pase realizado por Facundo Medina y el caño voluntario de Thiago Almada para que la pelota le llegue al 10. Cuando el gol se concreta, ambos gritan y se abrazan de costado dejándose llevar por la felicidad.
Con la alegría inundándoles el rostro, continúan mirando el partido de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.
La rivalidad superclásica de Gallardo y Tévez se extendió entre 2015 y 2021, cuando ambos coincidieron en la dirección técnica de River y en el plantel de Boca, respectivamente. En 2022 ambos se retiraron de estos roles, pero el Muñeco volvió a dirigir al Millonario de 2024 a 2026, cuando lo sucedió Eduardo Coudet.
Lionel Messi, el máximo goleador de los Mundiales
Con un nuevo capítulo para su leyenda, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 17 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose, quien disputó su última cita mundialista en Brasil 2014, donde convirtió en dos ocasiones.
No solo se metió en la historia grande del deporte, sino que también se mantiene en carrera dentro de su pelea mano a mano con Cristiano Ronaldo, donde buscan llegar a las 1.000 anotaciones. Mientras el capitán argentino llegó a los 915 goles, el portugués lleva 973.
La conquista tiene un valor especial porque llegó en la sexta participación mundialista del capitán argentino, quien ya ostenta el récord de presencias en la historia de la competencia. Desde su estreno en Alemania 2006 hasta esta edición, Messi dejó su huella en cada Copa del Mundo que disputó, con goles decisivos y actuaciones memorables.