El festejo de Marcelo Gallardo y Carlos Tévez en el primer gol de Lionel Messi contra Austria El exentrenador de River y el exjugador de Boca celebraron juntos el tanto con el que el capitán de la Selección rompió el marcador tras una asistencia de Facundo Medina. El video del momento de tregua entre ambos. Por Agregar C5N en









Carlos Tévez y Marcelo Gallardo durante un superclásico en Argentina. Imagen optimizada con IA.

El exdirector técnico de River Marcelo Gallardo y el exjugador de Boca Carlos Tévez celebraron juntos el gol de Lionel Messi que rompió el marcador ante Austria. El exentrenador de Talleres está trabajando como periodista en ESPN, y ambos vivieron la secuencia junto a Sebastián Vignolo por este canal.

En el video del momento se ve cómo los dos quedan prácticamente petrificados esperando a que el capitán efectivamente aproveche el pase realizado por Facundo Medina y el caño voluntario de Thiago Almada para que la pelota le llegue al 10. Cuando el gol se concreta, ambos gritan y se abrazan de costado dejándose llevar por la felicidad.

Con la alegría inundándoles el rostro, continúan mirando el partido de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

¡AHORA SI LO GRITARON! El festejo del Muñeco Gallardo y Carlitos Tevez al golazo de Leo Messi ante Austria.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5kKndhjM6S — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026 La rivalidad superclásica de Gallardo y Tévez se extendió entre 2015 y 2021, cuando ambos coincidieron en la dirección técnica de River y en el plantel de Boca, respectivamente. En 2022 ambos se retiraron de estos roles, pero el Muñeco volvió a dirigir al Millonario de 2024 a 2026, cuando lo sucedió Eduardo Coudet.

Lionel Messi, el máximo goleador de los Mundiales Con un nuevo capítulo para su leyenda, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 17 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose, quien disputó su última cita mundialista en Brasil 2014, donde convirtió en dos ocasiones.