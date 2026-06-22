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22 de junio de 2026 Inicio

Video: el emotivo desahogo de Messi tras su primer gol frente a Austria

Tras la pifia en el penal, el capitán definió de manera exquisita ante Schlager y puso a Argentina arriba en el marcador.

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Messi gritó con bronca el 1-0 ante Austria

Messi gritó con bronca el 1-0 ante Austria

Lionel Messi convirtió el 1-0 en Argentina vs. Austria y lo festejó de una manera muy llamativa. Después de haber pateado un verdadero zurdazo contra el arquero Schlager, lo gritó con mucha bronca. El partido se selló 2-0 y dejó a Argentina líder del Grupo J.

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Después de una jugada exquisita que comenzó por el sector izquierdo, Thiago Almada se avivó de la presencia del 10 detrás suyo: dejó pasar la pelota y el 10 no dudó. Sacó un sablazo imposible para el arquero austríaco.

Enseguida entró la pelota, el capitán de la Selección salió corriendo hacia la tribuna para festejar con la gente. Con puño y grito con bronca, la Pulga dejó atrás el maltrago de haber errado el penal a los 5 minutos del primer tiempo.

Y después llegaría un premio incluso más grande. Cuando moría el partido, Messi vovió a aparecer para desterrar dudas ante la pifia del primer tiempo.

Después de un segundo tiempo parejo y picante, sobre el final de los 45', una corrida individual de Messi abrió la cancha para un verdadero golazo. La pelota llegó desde la zona trasera, cerca del área del Dibu Martínez, y Lionel no hizo notar sus 40 años en absoluto.

De la jugada participaron Julián Álvarez y Leandro Paredes, pero tras varios rebotes errados, el 5 de Boca vio a la Pulga, quien tras dos zurdazos, logró hacerla entrar en el arco para hacer delirar a la parcialidad argentina en Dallas.

Video: así fue el desahogo de Lionel Messi tras el 1-0 ante Austria

Noticia en desarrollo.-

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