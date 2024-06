El exentrenador de arqueros de Boca y Racing confesó que tiene ELA

El exentrenador de Gimnasia LP y Racing, entre otros, habló en el canal de streaming Rembo y relató el drama por el que está atravesando: “Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en el campo porque la verdad no me siento como para estar. Tuve la suerte de que el club medio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Reacomodándome”, soltó.