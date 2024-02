El entrenador de Chacarita le respondió a Pipo Gorosito: "¿A quién le gusta cabecear una botella?"

El DT Aníbal Biggeri sostuvo que la agresión contra Fernando Brandán "existió" y pidió que "no se ponga ni en duda". "Hagamos algo para terminar con esto, no pasa por lo deportivo", reclamó.

"Cada uno es grande y sabe lo que declara. Yo no me voy a meter en polémicas porque a mí lo que me importa es la salud del jugador y lo que pasó. La agresión está vista por todos lados", le respondió Biggeri este jueves en diálogo con La Mañana por C5N.

"Me gustaría saber a quién le gusta cabecear una botella de un litro y medio con agua y hielo adentro, a ver quién es capaz de cabecearla. Nunca escuché nada igual. Pero más allá de eso, la agresión existió, el jugador está con un problema en el ojo y lo perdemos para el partido que viene", remarcó.

Botellazo a Fernando Brandán en Tigre - Chacarita 21-02-24 Fernando Brandán es retirado de la cancha tras sufrir el botellazo. Télam

Sobre la suspensión del partido, Biggeri explicó: "Tomé la determinación de irnos de la cancha porque yo tenía un jugador menos. Pero aclaro también que esto no es para ganar un partido en el escritorio: jugamos cuando quieran, donde quieran y a la hora que quieran, pero que el equipo lo pueda armar yo", sostuvo.

También pidió "que de una vez por todas hagamos algo para terminar con esto. No pasa por lo deportivo. Estaba en riesgo la salud de una persona por un objeto que tiraron, que no era el primero. Ponele que es el folklore del fútbol, pero después de la agresión ya está. Por el bien del fútbol y de la sociedad no lo pongamos ni en duda", reclamó.

En ese sentido destacó que, por parte de Tigre, "Brahian Alemán se acercó al vestuario, el capitán (Agustín) Cardozo estuvo siempre atento, y eso lo tengo que valorar entre los colegas del fútbol. Agradecerles porque esto es lo único que importa", expresó.

En cuanto al estado de salud de Brandán, explicó que "aparentemente tiene una inflamación que no le permite ver bien, tiene dolor. Está con unas gotas y, por supuesto, está descartado para el domingo. Lo importante es que se ponga bien y veremos cómo sigue el tratamiento", subrayó.