El día que Maradona no anduvo con vueltas: "Dejemos de hincharle las pelotas a Messi"

Siempre hubo buena relación entre los dos mejores jugadores de la historia de la selección nacional, incluso Diego dirigió a Leo en el Mundial 2010. “Los que lo critican nunca patearon una pelota en su vida”, diría en ese entonces para cerrar esta banca al astro rosarino a lo Diego.

Messi Maradona Diego y Messi en pleno entrenamiento en el Mundial de Sudáfrica 2010. Redes sociales

El día que Messi se despidió de la Selección argentina

En zona mixta, luego de caer nuevamente ante Chile en la final de la Copa América 2016, el capitán anunciaba la noticia que sacudió al mundo del fútbol de esta manera. "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", fueron las sorpresivas declaraciones.

Luego, añadió: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está".

Y, por último, sentenció: "Creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo".

Luego, la "Pulga" ganaría dos Copa América y la Copa del Mundo con la Selección argentina, dejando atrás esa fatídica etapa de derrotas y siendo feliz, como siempre lo fue pero ahora más que nunca, cada vez que se pone la celeste y blanca.