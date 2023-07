El crudo análisis del Ruso Zielinski que alarma a todo Independiente

“Cuando nos pegan un mazazo nos cuesta recuperarnos. En los primeros 15 minutos el equipo fue a buscarlo. Hubo un error nuestro, una pelota larga, hubo un resbalón. A partir de ahí empezamos a ponernos nerviosos. Estamos todos nerviosos en situaciones como estas. Después, Newell's manejó bien el partido, hay que darle la virtud al rival que con la pelota y el resultado a favor maneja bien los espacios”, aseguró el técnico en conferencia de prensa.

Sin embargo, señaló que “hay que salir de esta situación”: “Habíamos ganado de local, de visitante no. Todo eso transita un nerviosismo cuando en realidad siempre estás jugando con un revólver en la cabeza”.

Con esta derrota, el conjunto de Avellaneda cosecha 9 partidos perdidos, 10 empates y tan solo 5 victorias, lo que hizo profundizar el mal momento futbolístico y lo volvió a meter en los últimos lugares de la tabla, apenas a seis puntos de Huracán, que en este momento se ubica en descenso directo por ser el anteúltimo de la Liga Profesional.

El crudo y sincero análisis de Zielinski tras la derrota ante Newell's

El presente de Independiente no es el mejor, ya sea desde lo futbolístico como desde lo económico, pese a la colecta que emprendió Santiago Maratea por la deuda millonaria que debe enfrentar.

En ese sentido, Ricardo Zielinski manifestó su preocupación, aunque se mostró optimista para salir adelante en las fechas que quedan: “Nos vamos muy preocupados. Estamos preocupados desde el primer día. Ya sabíamos que iba a ser difícil. Hay que poner lo que hay que poner y salir adelante”.

“Cuando venís mal te pasan cosas que habitualmente no te pasan, como nos pasó con Gimnasia. Hoy el segundo gol de Newell's es lo mismo: no habían avanzado y en el primer avance te hacen un gol que se podía evitar. Soy el responsable, pongo la cara, me hago cargo de la situación. Le vamos a dar para adelante porque creo que tenemos posibilidades. Sabíamos que íbamos a tener inconvenientes y tenemos que poner el pecho a la situación, nunca dejó de ser complicada”, se sinceró el exentrenador de Atlético de Tucumán, entre otros.

Y agregó: “Cuando las cosas nos salen, todo el mundo cuestiona todo. Hoy fue el peor partido de local, pero en general la localía ha sido buena. El déficit ha sido de visitante. Los jugadores se rompen el alma, saben lo que nos jugamos. Es difícil jugar con los nervios que hay en Independiente. Todo el mundo quiere cosas inmediatas y milagrosas, y este es un proceso en el que hay que tener convicción. Hay que cerrar el campeonato y ver si con las incorporaciones mejoramos”.

En lo que resta del campeonato, el Rojo tiene tres partidos complicados: Central Córdoba en Santiago del Estero y Atlético Tucumán en la cancha del Decano, mientras que en la última fecha, se despedirá en Avellaneda ante Boca.