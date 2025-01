El "Bofo" Bautista cruzó a Lionel Messi por su polémico gesto ante América: "Meterte con mi país..."

Bofo Bautista no perdonó a Messi y se molestó por los gestos del argentino

Inter Miami ganó el primer amistoso el año contra América de México donde Lionel Messi no solo fue el protagonista del encuentro por su presencia, sino también por el polémico gesto que hizo hacia la hinchada local y desató el enojo. No solo los aficionados y medios locales apuntaron contra el argentino, sino que hasta un exdelantero de la Selección mexicana se sumó a la crítica.

El rosarino, sonriente, se dirigió a la tribuna y apeló tan solo a su gestualidad: se señaló a sí mismo y alzó tres dedos de su mano derecha; luego, apuntó hacia ellos y les hizo el clásico “montoncito”, para recordarles tanto las tres copas del mundo de la Selección argentina como que la selección mexicana nunca pasó de cuartos de final.

Lionel Messi tres gastada Inter Miami América México 18 enero 2025 Captura Apple TV

El descargo de Bofo Bautista contra Messi: “Te admiraba como jugador”

No solo los hinchas de América y de México descargaron su bronca en las redes sociales y los propios medios locales atacan a Lionel Messi, sino quien también se sumó a la crítica fue Adolfo “Bofo” Bautista, exjugador mexicano.

El exjugador mexicano le dedicó una historia de Instagram al argentino y no lo perdonó. “Te admiraba como jugador. Pero meterte con mi país, habla de tu poco profesionalismo y educación”, no lo perdonó el exdelantero de Chivas y que no es la primera vez que tiene un cruce con un argentino.

Adolfo "Bofo" Bautista Instagram

Quién es Adolfo “Bofo” Bautista

El exfutbolista, hoy de 45 años, supo ser un destacado delantero que, salvo su breve estadía en Chivas USA, militó siempre en el fútbol de su país. Su desempeño en la Liga MX lo llevó a ser convocado por la Selección de México al Mundial de Sudáfrica de 2010.

Disputando dicho campeonato mundial, solo pudo disputar un único encuentro: la caída a manos de La Albiceleste por 3-1, en los octavos de final.

Bofo no es la primera vez que tiene un cruce con un argentino, también se mostró sumamente molesto, con Fernando Gago, cuando el exmediocampista del Real Madrid abandonó Chivas para marcharse a Boca. “Eres un mercenario, llegas a un equipo chico. Eres una basura como DT, sin principios ni lealtad a tu trabajo. Recuérdales a tu nuevo equipito que estuviste en el mejor equipo de México, que jugando al fútbol no pueden. Solo así jugando sucio mercenarios”, sentenció.

Además, también fue quien recibió un escupitajo del por entonces entrenador del Xenieze, “Chino” Benítez durante los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005, cuando fue expulsado junto a Martín Palermo.