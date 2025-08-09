Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 10 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Mejora el nivel de sus ingresos. Ambiente de trabajo cordial. Salud magnífica, salga a divertirse.

(21 de abril al 21 de mayo)

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. El estómago, su punto débil, se resiente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su relación de pareja está a punto de ser casi perfecta. Saca buen provecho de las inversiones. Intente conseguir un buen ambiente laboral. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. De dinero, muy bien. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.