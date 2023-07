El ajedrez crece en Argentina y se consolida como protagonista a nivel mundial

Ese es el mismo camino que están recorriendo hoy Isis Veliz y Agustín Duarte quienes, con ocho y once años, ya ostentan los títulos de Campeona Argentina Femenina categoría sub- 8 y Campeón Nacional categoría sub-12.

Carolina lujan ajedrez

Los tres personajes tienen en común, además de su pasión por el ajedrez, una familia que los apoyó desde muy pequeños y la posibilidad de participar en torneos locales, los Juegos Bonaerenses y la Copa Buenos Aires. Estas dos últimas propuestas, a cargo de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, bajo la titularidad de Leandro Lurati, promueven el desarrollo del deporte, la integración e inclusión convocando a un gran número de jóvenes. Los Juegos Bonaerenses, en sus 32 ediciones, ya sumaron más de 20 millones de participantes

“En los primeros torneos que jugué me fue muy bien, empecé a destacarme pronto. Después jugué mi primer Campeonato Argentino Sub-10 y fue una tragedia porque me encontré con la realidad del mundo ajedrecístico y “me comieron todas las piezas”, cuenta Carolina. Cuando volvió del torneo les dijo a sus padres que quería aprender más y empezó a entrenar intensamente. Al año siguiente volvió a presentarse en el Campeonato y salió Campeona Argentina no solo de la rama femenina sino de la absoluta que incluye mujeres y hombres.

Isis, nacida en La Plata, se inició en ese deporte cuando acompañaba a su hermano al Club de Ajedrez. Su entrenador la describe como "una jugadora muy agresiva a la hora de mover las piezas, pero también muy pensante para desplegar una estrategia. La niña representará al país en el Campeonato Mundial para Cadetes que se realizará en agosto en Mina Gerais, Brasil.

Agustin duarte ajedrez

Por su parte, Agustín de Florencio Varela, también se prepara para viajar a Brasil, pero en su caso será en diciembre donde participará del Torneo Panamericano. Héctor, el papá, fue el primer contrincante de Agustín y quien le transmitió la pasión que él también comparte pero de manera amateur.

Otro punto que comparten estos tres talentosos ajedrecistas es la necesidad de encontrar apoyos institucionales cuando están comenzando sus carreras. Carolina recuerda que sus padres se “movían mucho” para conseguir ayuda para pagar los viajes y los entrenamientos. “El Estado siempre ha acompañado mi carrera. En su momento fue la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. Después empezamos a recibir becas” cuenta la Maestra y agrega que es difícil lograr el apoyo de empresas privadas.

Carolina fue una de las grandes figuras de los Juegos Bonaerenses. “Yo quería participar de esos juegos pero no me daba la edad, tenía que tener 12 años. Cuando los cumplí, fui y me anoté". La campeona participó de los juegos en cuatro oportunidades y obtuvo cuatro medallas de oro. “Tengo los mejores recuerdos de esos juegos. Es un torneo muy particular porque además de lo deportivo y el alto rendimiento está lo social. Hay chicos y chicas de toda la provincia. Se genera un sentido de pertenencia y de representar a tu ciudad”.

El componente social de este juego también es algo que señaló el joven Agustín. “Lo lindo del ajedrez es que haces amigos, tenés muchos torneos para jugar y practicar” cuenta entusiasmado. Tanto Agustín como Isis dedican mucho tiempo al ajedrez pero también tienen sus amigos, practican otros deportes y, por supuesto, van a la escuela.

Estos dos jóvenes talentos continúan y hacen crecer el legado de Carolina que, ya como ajedrecista profesional, promueve la participación de los niños en los torneos. “Cuando se hacen los Juegos Bonaerenses la ciudad se llena de jóvenes haciendo deporte. Es una experiencia muy linda para vivirla y si tienen la oportunidad de hacerlo que lo hagan porque yo la pasé súper bien” afirmó la ajedrecista.