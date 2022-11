Doman habló de Tevez: ¿puede ser el próximo DT de Independiente?

El flamante presidente de Independiente, Fabián Doman, detalló este jueves que “si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar" .

También aclaró que su nombre no surgió desde el seno mismo del club, sino desde el exterior. "Desde que se conoció su alejamiento de Rosario Central que todo el mundo me pregunta por Tevez justamente porque no tenemos al remplazante de Julio Falcioni definido".

El presidente de la institución explicó que "personalmente nunca hablé con él, pero si su representante (Adrián Ruocco) se comunica, lo voy a escuchar".

En relación a la elección del técnico de Independiente, Gustavo Quinteros es el principal apuntado por la comisión directiva. Doman aseguró que las negociaciones se dilatan "porque fue campeón de Chile con Colo Colo y obviamente ese club quiere retenerlo".

Los números de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central

El exjugador arrancó su breve ciclo en el club en la fecha 5 de la última Liga Profesional y dirigió 23 partidos del torneo.

Ganó 6

Empató 10

Perdió 7

Por la competencia de la Copa Argentina, alcanzó los 16° de final donde quedó eliminado ante Quilmes mediante los penales tras haber empatado 1-1 en tiempo regular.