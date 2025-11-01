1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diego Simonet anunció su retiro de la Selección nacional de handball: "Fue un viaje increíble"

El Chino fue el máximo referente de los Gladiadores y confirmó su decisión a través de un comunicado, en el que explicó que “es un buen momento para parar”.

Por
Diego Simonet se retira de la Selección.

Diego Simonet se retira de la Selección.

Redes sociales

El deportista Diego Chino Simonet anunció su retiro de la Selección argentina de handball luego de jugar durante dos décadas, a través de un comunicado en el que explicó que tiene una lesión que motivó su decisión, pero consideró que "es un buen momento de parar". "Fue un viaje increíble", expresó el jugador de 35 años.

La Selección argentina recupera a una de sus figuras.
Te puede interesar:

El campeón del mundo que podría volver a ser citado a la Selección argentina después de 8 meses de lesión

Decidí terminar esta etapa de tantos años con la Selección. Creo que es un buen momento para parar. La lesión que tengo me da una señal de que es momento también. Son muchos años, sabía que no iba a llegar a otro ciclo olímpico y me parecía injusto sacarle el lugar a otro. Hoy, mi prioridad es mi familia y perderme momentos únicos me cuesta cada vez más”, indicó en el documento.

El jugador ya había hablado con el cuerpo técnico sobre su intención de retirarse luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el staff le había pedido que continúe un tiempo más. Sin embargo, este sábado confirmó que llegó el momento y se espera que haya un partido despedida en su honor, además de un homenaje.

Simonet

Simonet ganó cuatro medallas en los torneos Panamericanos 2010, 2012, 2014 y 2020; tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023. También participó en tres Juegos Olímpicos y fue el mejor jugador de los Gladiadores en un Mundial de adultos.

Por ahora la idea es seguir en Montpellier, donde está mi familia y tengo muchos amigos. Pero aprendí que en el deporte todo cambia semana a semana. El club quiere que continúe, incluso trabajando como dirigente o embajador, y eso se valora mucho”, aclaró. “Fue un viaje increíble. Siempre orgulloso de representar a mi país”, concluyó el deportista, que está en la espera de su tercer hijo.

Noticias relacionadas

Leandro Paredes no jugará en Boca por llegar a las cinco tarjetas amarillas. 

Sin Paredes y Cavani, pero con una sorpresa Boca visitará a Estudiantes

Davo Xeneize le preguntó a Messi como hacía el mate y generó la risa de todo el chat. 

El fuerte cruce entre Messi y Davo Xeneize en un stream: "Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?"

Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

River decide nuevo presidente.

Elecciones en River: los socios eligen un nuevo presidente para el club

Cecilia Carranza, campeona olímpica en Río 2016, y una historia de vida conmovedora.

Se fue de su casa a los 16 años porque su familia no aceptaba su orientación sexual, luchó y fue campeona olímpica: la historia de Cecilia Carranza

El look que eligió Griezmann para un momento casual.

Así es el look casual de Antoine Griezmann: sorprendió por la combinación de prendas que usó

Rating Cero

Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.
play

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

La miniserie de ocho episodios disponible en Netflix combina historia, mitología y romance en una versión moderna de la Guerra de Troya.
play

La serie escondida en el catálogo de Netflix que se puede terminar en un solo día

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

El perfume elegido por Adele pertenece a la línea Poison de la maison Dior.

Este es el perfume favorito de Adele: cuánto sale en Argentina

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron.

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron tras dos meses de relación

últimas noticias

Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Adorni habló sobre la salida de Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

Hace 10 minutos
Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Hace 13 minutos
La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

Hace 14 minutos
Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Hace 14 minutos
play
Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

Hace 15 minutos