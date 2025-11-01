Diego Simonet anunció su retiro de la Selección nacional de handball: "Fue un viaje increíble" El Chino fue el máximo referente de los Gladiadores y confirmó su decisión a través de un comunicado, en el que explicó que “es un buen momento para parar”. Por







Diego Simonet se retira de la Selección. Redes sociales

El deportista Diego Chino Simonet anunció su retiro de la Selección argentina de handball luego de jugar durante dos décadas, a través de un comunicado en el que explicó que tiene una lesión que motivó su decisión, pero consideró que "es un buen momento de parar". "Fue un viaje increíble", expresó el jugador de 35 años.

“Decidí terminar esta etapa de tantos años con la Selección. Creo que es un buen momento para parar. La lesión que tengo me da una señal de que es momento también. Son muchos años, sabía que no iba a llegar a otro ciclo olímpico y me parecía injusto sacarle el lugar a otro. Hoy, mi prioridad es mi familia y perderme momentos únicos me cuesta cada vez más”, indicó en el documento.

El jugador ya había hablado con el cuerpo técnico sobre su intención de retirarse luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el staff le había pedido que continúe un tiempo más. Sin embargo, este sábado confirmó que llegó el momento y se espera que haya un partido despedida en su honor, además de un homenaje.

Simonet Redes sociales Simonet ganó cuatro medallas en los torneos Panamericanos 2010, 2012, 2014 y 2020; tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023. También participó en tres Juegos Olímpicos y fue el mejor jugador de los Gladiadores en un Mundial de adultos.