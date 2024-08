Diego Milito confirmó que será candidato a presidente de Racing y rechazó las SAD

El exfutbolista publicó un video en sus redes sociales donde afirma que, finalmente, se presentará en las elecciones que se desarrollarán en diciembre del 2024. Lo hará al frente de una lista y no como vice, que era una de las especulaciones.

"Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima", dijo Milito.

Un 22 de agosto, para no faltar a su amor por el número, el mismo que utilizó durante su última estadía en la Academia, publicó el tan esperado video. Los rumores indicaban que había dudas sobre el rol que iba a tener en la candidatura: presidente o vicepresidente. Pero ya lo definió, lo anunció y los hinchas enloquecieron.

Todo parece indicar que quien va a acompañarlo en la fórmula será Hernán Lacunza, exministro de Economía. Pero en ese video no confirmó quién estará en la vicepresidencia ni tampoco en otros roles importantes, pero contó que no lo preparó solo: "Me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos”.

El exdelantero ganó los títulos de Apertura 2001 y Primera Divisón 2014. Luego formó parte del título de la Superliga 2018/19 pero durante la gestión de Víctor Blanco como director deportivo. Luego renunció tras diferencias con el presidente y también contó de su salida en un video en el que aclaraba fervientemente que no quería estar en un lugar donde "una inversión sea considerada un gasto".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Milito (@diegomilito)

“Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar”, agregó el “Príncipe”.

Una de las críticas que le hicieron los hinchas es que, al llegar con un exfuncionario del gobierno de Maurico Macri, haga política desde adentro: “Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial. Donde alguna vez supimos estar. Y estoy convencido que con una buena gestión y el apoyo incondicional de todos ustedes, podemos lograrlo”.

Otro de los datos fundamentales que necesitaba escuchar el hincha del club y el resto de los equipos tiene que ver con las SAD: “Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente. Por lo tanto, nadie mejor que nuestros socios para que sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club”.

Pero quien no confirmó que estará en las elecciones aún es Víctor Blanco que los rumores indicaban que este viernes iba a lanzar su candidatura como presidente, es decir, Milito se anticipó. Sin embargo, el enfrentamiento era esperado hace algunos meses, Blanco lo deó en claro.

Diego Milito.jpg Diego Milito volvió de su exitoso paso por Europa para ser campeón con el club de sus amores. Google

“Falta mucho, no quiero hablar de política porque vamos a perder en la Sudamericana si no. Nosotros nos presentaremos y que el que venga, sea para el bien del club también. Si se presenta Diego, yo no voy a competir con él”, había expresado el actual presidente en DSports Radio.

Por último, uno de los máximos ídolos del club, Milito, cerró su video con una frase de esperanza: “Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño. Muchas gracias. Los abrazo con el corazón”.