9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Detuvieron a un piloto fantasma luego de seis años: conducía un "Fórmula 1" que emulaba la Ferrari de Schumacher

El hombre de 51 años conducía por las calles de República Checa un coche de GP2 con los colores de la escudería y con la publicidad que lucía el monoplaza con el que el alemán se consagró como múltiple campeón del mundo.

Por
Un piloto fantasma de Fórmula 1 fue detenido luego de seis años

Un piloto fantasma de Fórmula 1 fue detenido luego de seis años

Redes sociales

La Policía de Praga pudo detener a un hombre denunciado como un piloto fantasma de "Fórmula 1", luego de seis años de búsqueda. El detenido conducía un coche de GP2, una vieja categoría inferior, con los colores de la escudería y con la publicidad que lucía la Ferrari con la que Michael Schumacher se consagró como múltiple campeón del mundo.

el tc2000 volvera a correr en un circuito callejero en la ciudad
Te puede interesar:

El TC2000 volverá a correr en un circuito callejero en la Ciudad

El hombre de 51 años manejaba un Dallara GP2/08 pintado con los icónicos colores rojos de la escudería Ferrari. En los primeros videos difundidos en 2019, el coche fue confundido por algunos espectadores como un coche de F1 auténtico.

Las autoridades locales reconocieron que el caso representó uno sus mayores desafíos. Como no tenían pruebas porque el hombre usaba su casco en todo momento, la búsqueda se prolongó hasta el domingo 7 de septiembre.

fórmula 1

Varios conductores que circulaban cerca de la ciudad notificaron a las fuerzas de seguridad tras reconocer el inconfundible auto. La Policía montó una operación para que varias patrullas y un helicóptero, desplegados en la zona, hasta localizar al sospechoso.

El vehículo de competición no tiene autorización para circular en vías públicas. Luego de su detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargas administrativas que incluyen la posible revocación de su licencia y pago de multas en miles de euros.

La Policía mantiene el coche confiscado mientras que avanza el proceso administrativo y se determina la sanción definitiva al hombre.

Noticias relacionadas

Venezuela y Bolivia jugarán este martes a la misma hora en lo que será la definición del repechaje para el Mundial 2026

Se define el último cupo al Mundial 2026: qué necesitan Venezuela y Bolivia para meterse en el repechaje

Alertan que por las altas temperaturas a partir del 2050 no se podrán jugar más Mundiales en América del Norte.

Calor extremo y estrés hídrico: cómo impactará el cambio climático a los Mundiales de fútbol

Ecuador y Argentina jugarán desde las 20 en Guayaquil y se podrá ver por Telefe y TyC Sports

Argentina cierra las Eliminatorias con un equipo alternativo ante Ecuador

Gallardo necesita tener recambio para los próximos partidos de River.

Alivio para Marcelo Gallardo: River puede contar con un futbolista clave para los próximos partidos

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca en un accidente de tránsito luego de descompensarse.

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca por una descompensación mientras manejaba

Ángel Di María y Leandro Paredes.

Di María palpitó su duelo con Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 5 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 7 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 7 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 23 minutos
Manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios gubernamentales.

Crisis en Nepal: manifestantes incendiaron el Parlamento tras la renuncia del primer ministro

Hace 28 minutos