Detuvieron a un piloto fantasma luego de seis años: conducía un "Fórmula 1" que emulaba la Ferrari de Schumacher El hombre de 51 años conducía por las calles de República Checa un coche de GP2 con los colores de la escudería y con la publicidad que lucía el monoplaza con el que el alemán se consagró como múltiple campeón del mundo. Por







Un piloto fantasma de Fórmula 1 fue detenido luego de seis años Redes sociales

La Policía de Praga pudo detener a un hombre denunciado como un piloto fantasma de "Fórmula 1", luego de seis años de búsqueda. El detenido conducía un coche de GP2, una vieja categoría inferior, con los colores de la escudería y con la publicidad que lucía la Ferrari con la que Michael Schumacher se consagró como múltiple campeón del mundo.

El hombre de 51 años manejaba un Dallara GP2/08 pintado con los icónicos colores rojos de la escudería Ferrari. En los primeros videos difundidos en 2019, el coche fue confundido por algunos espectadores como un coche de F1 auténtico.

Las autoridades locales reconocieron que el caso representó uno sus mayores desafíos. Como no tenían pruebas porque el hombre usaba su casco en todo momento, la búsqueda se prolongó hasta el domingo 7 de septiembre.

fórmula 1 Redes sociales Varios conductores que circulaban cerca de la ciudad notificaron a las fuerzas de seguridad tras reconocer el inconfundible auto. La Policía montó una operación para que varias patrullas y un helicóptero, desplegados en la zona, hasta localizar al sospechoso.

El vehículo de competición no tiene autorización para circular en vías públicas. Luego de su detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargas administrativas que incluyen la posible revocación de su licencia y pago de multas en miles de euros.