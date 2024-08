Denunciaron al peruano Christian Cueva por violencia de género tras cambiar de equipo: el duro comunicado de su nuevo club

“Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, explicó López sobre la denuncia realizada el pasado viernes. Además, la mujer aseguró que su hija mayor, producto de una relación anterior, también fue víctima de violencia por parte de Cueva.

En los videos que se difundieron, se puede ver a la pareja en un ascensor y el futbolista agarrándola del cuello, tirándolo del pelo e insultándola, mientras se escucha los gritos de la mujer pidiendo ayuda.

2 son los vídeos en los que se ve a Christian Cueva agrediendo físicamente, y en lugares públicos de un edificio, a Pamela López.



Realmente indefendible.



¿Qué procede ahora?

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, aseguró y agregó: “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos”.

El comunicado de Cienciano por la denuncia de violencia de género a Cuevas tras la presentación

Christian Cuevas, uno de los referentes de la Selección de Perú en la clasificación al Mundial Rusia 2018, fue presentado este lunes como nuevo refuerzo del Cienciano, pero tras la polémica por la denuncia, el club emitió un comunicado por la situación.

Según detallaron, no tenía conocimiento de los hechos denunciados por su exesposa Pamela López, “razón por la cual no existía impedimento alguno para su contratación para el Torneo de la Liga1 Clausura 2024”.

“Nuestra institución rechaza de manera categórica y tajante cualquier forma de violencia de género, sin excepción. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de exigir a todos nuestros integrantes un comportamiento ejemplar que esté alineado con los valores y principio que representamos”, agregaron.

Al mismo tiempo señalaron que se inició un procedimiento interno y que se contactaron con el futbolista y su defensa legal “para esclarecer los hechos”.