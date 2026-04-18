Debut en el Mundial 2026: dónde está y cuál es la historia de Uzbekistán

Uzbekistán fue incorporada al Imperio ruso en el siglo XIX. En 1924, en el seno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se constituyó como la República Socialista Soviética Uzbeka.

La selección uzbeca selló su pase el 5 de junio de 2025 tras empatar sin goles contra Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi.

Uzbekistán , oficialmente República de Uzbekistán , es un país situado en Asia Central . Limita al noroeste y al norte con Kazajistán, al sur con Afganistán , al noreste con Kirguistán, al sureste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán. Junto con Liechtenstein, es uno de los dos únicos países doblemente aislados del mar . Es decir, que desde Uzbekistán se han de atravesar dos fronteras como mínimo para llegar al mar, salvo que se consideren como mares —y no como lagos— el Caspio y el casi desaparecido mar de Aral . Es, por lo tanto, uno de los países más interiores y distantes del mar en el mundo .

Fue parte integrante del Imperio Samánida hasta que llegó la dinastía Timúrida . En el siglo XVI , la región fue conquistada por los nómadas uzbekos, que hablaban un dialecto del turco oriental. La mayor parte de la población uzbeka sigue hablando el uzbeko, idioma de la familia de las lenguas túrquicas.

Uzbekistán fue incorporada al Imperio ruso en el siglo XIX . En 1924, en el seno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas , se constituyó como la República Socialista Soviética Uzbeka . Accedió finalmente a su independencia en diciembre de 1991 , después de la desmembración de la URSS .

Antes de la llegada gradual de invasores turcos , el área estuvo poblada por escitas y gentes de habla persa y de estirpe iraní, que aún representan una minoría grande en Uzbekistán y son llamados tayikos . Durante la Edad Media, el actual Uzbekistán formó parte del poderoso Imperio Corasmio . Desde la Edad Moderna, los emiratos en que se dividía el país (Bujará, Samarcanda y otros) fueron Estados tapón entre las aspiraciones persas y chinas, y posteriormente rusas.

En el siglo XIX , el Imperio ruso comenzó a expandirse y a repartirse el Asia Central. El período del Gran Juego es generalmente considerado como continuo aproximadamente desde 1813 hasta la convención Anglo-Rusa de 1907. Seguida de la revolución bolchevique de 1917 , siguió una segunda fase menos intensiva. A comienzos del siglo XIX, había unos 3200 kilómetros que separaban a la India británica y las regiones remotas de la Rusia zarista. Gran parte de la tierra no aparecía en los mapas.

A principios del siglo XX, Asia Central estaba firmemente en manos de Rusia, y a pesar de alguna resistencia a los bolcheviques, Uzbekistán y el resto de Asia Central se integraron en la Unión Soviética.

El 1 de septiembre de 1991, Uzbekistán declaró la independencia sin gran entusiasmo. Mientras las repúblicas bálticas llevaban la lucha por la independencia, los Estados del Asia Central la temían. «Las fuerzas centrífugas que rompieron la Unión fueron las más débiles en Asia Central. Después del intento de golpe de Estado de agosto de 1991, todos los presidentes de Asia Central creyeron que la Unión podría ser preservada de alguna manera», escribió Michael McFaul en Russia's Unfinished Revolution.

Actualmente, en lo deportivo, Uzbekistán se ha clasificado por primera vez en su historia a una Copa del Mundo de la FIFA. Los "Lobos Blancos" aseguraron su boleto para el Mundial 2026 tras un desempeño sobresaliente en las Eliminatorias Asiáticas, convirtiéndose en el primer país de Asia Central en alcanzar el torneo de selecciones más importante del mundo.

La selección uzbeca selló su pase el 5 de junio de 2025 tras empatar sin goles contra Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. Este punto fue suficiente para asegurar el segundo puesto del Grupo A en la tercera ronda de clasificación de la AFC, finalizando solo detrás de Irán y con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores.

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro —quien asumió el cargo en octubre de 2025 para liderar el proyecto mundialista— y con figuras como Eldor Shomurodov y la joven promesa Abbosbek Fayzullaev, el equipo logró exorcizar los fantasmas de eliminaciones pasadas.