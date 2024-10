De ignoto futbolista en Francia a la oportunidad de su vida en la Premier League: el sueño de Emiliano Sala que terminó en el Canal de la Mancha

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, ya saben"

El 21 de enero de 2019 fue uno de los días más tristes para el mundo del fútbol en general, y para la Argentina en particular. Emiliano Sala falleció en un accidente aéreo cuando estaba en el mejor momento de su carrera futbolística y a la puerta de cumplir su sueño de jugar en la Premier League.

El delantero argentino perdió la vida junto al piloto David Ibbotson la avioneta en la que viajaban se estrelló en el Canal de la Mancha. Iban rumbo a Gales, donde el santafesino iba a firmar su nuevo vínculo con el club local. Destinado a ser una de las figuras internacionales del fútbol, el Cardiff de la Premier League había comprado su pase por 17 millones de euros.

Una tragedia evitable, una cadena de decisiones equivocadas y la desidia hoy aún mantiene en sombras las circunstancias de su muerte. El caso dejó preguntas sin respuestas, testimonios desgarradores y un audio premonitorio en el que Emiliano, sin saberlo, ya anticipaba su trágico final.

Embed Tremendo el audio de Emiliano Sala a Diego Rolán cuando iba en la avioneta. pic.twitter.com/YznzZZafo5 — Sebastián Balestié (@AltasyBajas2020) January 22, 2019

Una carrera futbolística meteórica y la Premier League al alcance de sus manos

"El avión parece que se está por caer a pedazos"

Emiliano Raúl Sala Taffarel vivió 28 años de puro esfuerzo y sacrificio. Sus ilusiones las había forjado desde de muy chico, en su Cululú natal, un pequeño pueblo de Santa Fe, y luego en Progreso, su lugar en el mundo.

Allí, se unió al Club Atlético y Social San Martín, que participaba en la Liga Esperancina, afiliada a la AFA. Ya desde niño proyectaba un gran futuro con la pelota y sus grandes actuaciones lo convocaron al Proyecto Crecer, que el extinto Girondins de Bordeaux llevaba adelante en la ciudad cordobesa de San Francisco, para detectar grandes talentos de la zona.

Con 18 años firmó su primer contrato y se trasladó definitivamente a Europa. En sus primeros años en Francia fue enviado a préstamo a distintos clubes de ascenso, como el Orleans y el Niort. Debutó en la Ligue 1 en la temporada 2011/2012 con la camiseta del Bordeaux.

El equipo de Burdeos, dueño de su pase, tras haberlo cedido por seis meses en 2015 al Caen (convirtió cinco goles que ayudaron a salvar al equipo del descenso), lo transfirió al Nantes, equipo donde brillaron argentinos como Jorge Burruchaga, Jorge Olarticoechea y Mauro Cetto.

sala equipos de francia.jpg Sala la peleó de abajo, en el ascenso francés, para llegar a ser una de las figuras de la Ligue 1.

Se consagró como la gran revelación de Francia en el 2018, después de haber marcado 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada, sólo dos menos que el campeón del mundo Kylian Mbappé.

Sala marcó 93 goles en 236 partidos en el fútbol francés, un número brillante que lo ubicó como uno de los máximos goleadores argentinos en esa liga.

Su rendimiento llamó la atención de varios equipos, y el salto de calidad no se hizo esperar: el 19 de enero de 2019 se confirmó su traspaso a Cardiff de la Premier League por 17 millones de euros, equipo galés que militaba en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra y al final de la temporada descendió (2018-2019). El argentino estuvo por debutar en la Premier League en el mejor momento de su carrera, pero el destino no lo permitió.

emiliano sala nantes Emiliano Sala se había convertido en ídolo del Nantes francés.

El viaje que truncó sus sueños

"No se si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar"

La estrella de fútbol se despidió de sus excompañeros en Nantes, esa tarde del 21 de enero de 2019. Su flamante club, el Cardiff City de Gales le había ofrecido al jugador arreglar el viaje por la vía comercial de Francia a Gran Bretaña, pero dado lo complejo de las conexiones para llegar a tiempo a su primer entrenamiento, el martes 22 se decidió optar por la vía más directa: la avioneta piloteada por el británico Dave Ibbotson.

emiliano sala premier league El jugador santafesino había firmado con Cardiff de Gales, por 17 millones de euros, en el fichaje más caros de la historia del club.

A las 20:15, Sala partió en un vuelo privado desde Nantes hacia Cardiff para sumarse a su nuevo equipo. Cuando había comenzado a sobrevolar el Canal de la Mancha, tras una hora de vuelo, la aeronave desapareció de los radares, a unos 20 kilómetros de la isla Guernesey. Tras intensas búsquedas, el 30 de enero se encontraron posibles restos del avión, confirmando la peor noticia. El 3 de febrero se localizaron los restos de la avioneta Piper PA-46 Malibu, en la zona del último contacto con las autoridades aeronáuticas británicas.

El cuerpo de Sala fue hallado el 6 de febrero de 2019 dentro de los restos de la avioneta, 13 días después de la desaparición de la aeronave y tras una búsqueda privada financiada por su familia, con la ayuda del mundo del fútbol. El cadáver de Ibbotson jamás fue encontrado, mientras que el avión tampoco fue recuperado.

homenaje cardiff Miles de fanáticos del Cardiff le rindieron homenaje en el estadio en Gales.

Los investigadores británicos llegaron a la conclusión de que el piloto perdió el control tras realizar una "maniobra brusca a alta velocidad para sobrellevar el mal tiempo", un viaje que no se tuvo que haber llevado a cabo.

Además, el informe describió que el piloto británico Dave Ibbotson, de 59 años, tenía una licencia privada. Es decir, no podía volar en operaciones comerciales ni habilitaba a llevar a pasajeros. Se supo también que tenía aproximadamente unas 3.700 horas de vuelo, una cantidad que no alcanza como requisito para una licencia de Piloto Privado (PPL).

La principal pregunta que sobrevuela a la tragedia fue la siguiente: ¿por qué se permitió que un piloto no calificado para un vuelo que no habilitaba a llevar pasajeros, con un avión monomotor en una zona desafiante como la del Canal de la Mancha, con la meteorología complicada y de noche?

Piper_Malibu La avioneta Piper PA-46 Malibu. "Poco fiable", la había descripto el piloto Ibbotson.

El mundo del fútbol, conmocionado por la muerte de Emiliano Sala

Futbolistas de todo el mundo apoyaron la causa de Emiliano Sala, conmocionados por una tragedia evitable y hasta colaborando en la búsqueda de su cuerpo en el fondo del Canal de la Mancha. Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia, Juan Pablo Sorín y Nicolás Otamendi grabaron videos solicitando la reanudación de la búsqueda de Emiliano Sala.

Sin embargo, el mensajes más importante fue el de Lionel Messi, mediante una historia de Instagram. "Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", expresó.

messi-emiliano-sala La historia que había publica Lionel Messi, pidiendo por la búsqueda de Emiliano Sala.

En cuanto a las donaciones, Mbappé se convirtió en el mayor aportante a la búsqueda privada de Emiliano Sala, al brindar 30.000 euros a la causa. Además, en el último aniversario de la muerte del jugador argentino, el astro francés lo recordó con un posteo en sus redes: subió una historia a su cuenta de Instagram y puso una imagen en blanco y negro, que los tiene a ambos dándose un saludo en el terreno de juego, con el mensaje de “cinco años” y una paloma.

historia-mbappe_w862 La historia que publicó Kylian Mbappe, a cinco años de la muerte de Emiliano Sala.

La causa Emiliano Sala: culpables y responsables de la muerte del futbolista

En noviembre de 2021, el Assize Court de Cardiff anunció que David Henderson, el piloto que coordinó el vuelo en el que perdió la vida Sala, fue encontrado culpable por negligencia y condenado a 18 meses de prisión.

El piloto de 67 años fue apuntado por no seguir las normas de seguridad elementales para diagramar el traslado en el avión monomotor Piper Malibu con matrícula N264DB que se precipitó en el Canal de la Mancha con Sala a bordo mientras era piloteado por David Ibbotson.

Henderson, que enfrentó cinco años de prisión por poner en peligro la seguridad de una aeronave y otros dos años por intentar sacar a un pasajero del Reino Unido sin permiso, finalmente fue sentenciado “en detrimento de la seguridad” y “porque no se han tomado las medidas que debían tomarse”, aseguró el fiscal Martin Goudie en la audiencia de sentencia. Tras la resolución, la Justicia rechazó que el piloto hubiera “presionado” para organizar el vuelo entre Nantes y Cardiff.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que Sala, y posiblemente el piloto David Ibbotson, sufrieron un “envenenamiento grave por monóxido de carbono” que los dejó “inconscientes” antes que la aeronave se estrellara en el Canal de la Mancha.

El padre de Sala, Horacio, no aguantó y tres meses después de la tragedia de Emiliano, falleció de un ataque al corazón. Sus restos descansan en el cementerio de Progreso, Santa Fe junto a su hijo.