Dónde será el Mundial 2030: todo lo que hay que saber de la próxima edición

Mientras el Mundial 2026 está en plena definición, ya se sabe que la próxima Copa del Mundo marcará un hito sin precedentes al transformarse en la primera edición que unirá continentes a través del fútbol. Las tres sedes principales designadas para albergar la gran fiesta en 2030 serán España, Marruecos y Portugal , asumiendo el enorme desafío logístico que implica recibir a las mejores selecciones del planeta tras el gigante torneo celebrado actualmente en Norteamérica.

Sin embargo, el certamen de 2030 tendrá un arranque sumamente especial y con un fuerte acento rioplatense . Con motivo de celebrarse el centenario de la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930 , la FIFA determinó que Argentina, Paraguay y Uruguay alberguen un partido inaugural cada uno en sus propios territorios antes de que la competencia se mude definitivamente a suelo europeo y africano.

La elección de estos países responde a un criterio puramente histórico y de reconocimiento . Uruguay fue seleccionado por ser el primer anfitrión y campeón de la historia, mientras que Argentina recibió el guiño por haber sido la subcampeona de aquella mítica final. En tanto, la inclusión de Paraguay se fundamenta en que allí se encuentra la sede central de la Conmebol .

De esta manera, el torneo de 2030 se convertirá en una cita verdaderamente única y global que cruzará el Océano Atlántico. Aunque la mayor parte del campeonato se desarrollará en la península ibérica y el norte de África, Sudamérica tendrá el enorme privilegio de dar el puntapié inicial para conmemorar los cien años del deporte en el lugar donde todo comenzó.

A falta de las confirmaciones reglamentarias por parte de las autoridades de la FIFA , se prevé que las selecciones de Argentina, Paraguay y Uruguay tengan asegurada su clasificación directa al torneo por su condición de anfitrionas de los partidos de apertura. Los tres combinados nacionales debutarán ante su gente y luego armarán las valijas para continuar su camino en el grupo de sedes principales.

En este sentido, ya está definido que el legendario Estadio Centenario de Montevideo, el mítico escenario donde la Celeste se coronó tras vencer a la Albiceleste por 4 a 2 en 1930, será el encargado de recibir el encuentro inaugural absoluto de la Copa del Mundo. Se tratará de un momento de altísima emotividad que conectará el pasado dorado con la era moderna del deporte.

La escala de esta edición vuelve a responder al formato expandido de 48 seleccionados nacionales, aunque en el horizonte ya se empieza a debatir la viabilidad de una futura ampliación a 64 equipos, una estructura sumamente compleja que demanda una infraestructura monumental. La imposibilidad de que un solo país afronte semejante exigencia hotelera, de estadios y de transporte es lo que consolida definitivamente la tendencia de las candidaturas conjuntas y las sedes múltiples.

El contraste con la cita de hace un siglo es absoluto: las 13 delegaciones que en aquel entonces viajaron en barco para competir en una única ciudad ya son parte de la historia. En 2030, el fútbol no solo romperá fronteras, sino que desafiará las distancias geográficas para montar un espectáculo multicultural sin igual en seis países diferentes. La logística moderna y la pasión global se fusionarán para dar vida al evento deportivo más ambicioso y conectado que jamás se haya visto.