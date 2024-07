Damián Jajarabilla, de querer renunciar a la Selección a disputar los Juegos Olímpicos

El nacido en Mar del Plata descubrió su amor por el deporte cuando era muy chico . "Me gustaba mucho jugar a los jueguitos, uno de ellos tenía ese deporte y se me despertó la curiosidad por aprender" , contó sobre sus orígenes.

Luego de que su familia lo acompañara a buscar club, su mamá y su papá se animaron a probar y hoy en día llevan adelante un club en la zona. Como si fuera poco, su propia hermana también se inclinó por uno de los deportes más antiguos de la historia, por lo que ahora su familia completa está contagiada de la pasión por el tiro con arco.

Jajarabilla tiene 23 años y logró su clasificación en el Torneo Clasificatorio Continental celebrado en Colombia, pero antes atravesó una etapa de cierta incertidumbre y tristeza, lo que casi le produce la renuncia al seleccionado.

Damián Jajarabilla adentro Damián Jajarabilla hará historia en París 2024 Camila Alonso | C5N

"El año pasado estuve a punto de renunciar. Había escrito algo como para mis redes porque ya no me sentía motivado al igual que me había sentido durante toda mi vida", reconoció en diálogo con C5N.

Fue una de sus entrenadoras la que lo convenció para quedarse: "Su presencia me ayudó mucho, me contó el plan que tenía para todo lo que se venía a futuro y de a poco me volví a motivar". Su trabajo valió la pena.

El tiro con arco es un deporte muy particular. A diferencia del resto del mundo, en Latinoamérica no es habitual que los tiradores cuenten con entrenadores, por lo que suelen practicar solos. Así lo contó el tirador de la Selección: "Nos grabamos entre nosotros y nos corregimos. Incluso solemos mirar técnicas en YouTube para copiar y tratar de mejorar".

Sobre sus objetivos para los Juegos, la intención de Jaja -como le dicen en el entorno-, no es nada modesta: buscará quedar entre los mejores del torneo e irá por el diploma olímpico.