Cumplió su sueño: la actual estrella de River que rechazó ir a Boca

Antes de que River y Boca mostraran interés, un equipo que buscó asegurarse los servicios del jugador, tras la cancelación de la transferencia a Rayados de Monterrey, fue el Inter Miami de Estados Unidos, que finalmente concretó el fichaje de Federico Redondo. "El Inter estaba en la ecuación antes que River. Inicialmente, la idea de jugar junto a Messi lo emocionó", admitió.

villagra santanna.jpg

Por otro lado, Díaz detalló la conflictiva salida de Villagra de Talleres, en donde terminó entrenándose aparte tras su fallida partida a México, y hasta explicó que casi no se da su desembarco a Núñez: "Desde el minuto que apareció River hizo todo para jugar ahí. Nunca se peleo con los compañeros ni con Fassi. Cuando se estaba haciendo la revisión médica me habían avisado que se cayó el pase. No podía ni mirarlo porque era su sueño".

La suculenta venta de Rodrigo Villagra a River

La directiva de Núñez desembolsó una suma de 5 millones de dólares, además del 25 por ciento de la ficha de Federico Girotti, el delantero que responde con goles en Talleres.

Rodrigo Villagra el apuntado por Demichelis El jugador está en Talleres de Córdoba y es el apuntado para reforzar el mediocampo Millonario Instagram: rodrigo_villagra15

Sumado a los costos operativos, el equipo de River se compromete a abonar aproximadamente 600 mil dólares si el jugador disputa cinco partidos y una cantidad similar al alcanzar los 15 encuentros.