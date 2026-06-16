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17 de junio de 2026 Inicio

Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026 tras el triunfo ante Argelia

Después de golear 3-0 en su debut con un triplete de Lionel Messi, la Albiceleste continúa su camino en la Copa del Mundo con el próximo desafío frente a Austria y la mirada puesta en la clasificación.

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La Scaloneta ya piensa en el próximo partido

La Scaloneta ya piensa en el próximo partido, por la segunda fecha del Grupo J.

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La Selección argentina ya puso en marcha su camino en el Mundial 2026 con una goleada 3-0 en su debut frente a Argelia, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó la defensa del título conseguido en Qatar 2022 con la ilusión de volver a ser protagonista en la máxima competencia del fútbol internacional.

Lionel Messi convirtió tres goles para Argentina contra Argelia.
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La agenda de la Albiceleste continuará en los próximos días con el segundo compromiso de la fase de grupos, donde tendrá un desafío diferente frente a Austria, aunque deberá desplazarse más allá de la ciudad donde actualmente concentra, en Kansas. Tal es así que los próximos dos partidos del equipo de Lionel Messi tendrán lugar en Dallas, específicamente en el AT&T Stadium ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Selección argentina Mundial 2026
Lionel Messi, figura y capitán de la Scaloneta.

Lionel Messi, figura y capitán de la Scaloneta.

Cuándo juega Argentina contra Austria por el Mundial 2026

La Selección argentina volverá a jugar por el Mundial 2026 ante Austria el próximo lunes 22 de junio, con árbitros a definir, por la segunda fecha del Grupo J. Este próximo encuentro está programado para las 14 horas y será otro partido clave para las aspiraciones del conjunto campeón del mundo.

El duelo contra Austria representará una nueva prueba para el equipo de Scaloni, que buscará consolidar su funcionamiento en una competencia con más selecciones y una fase inicial ampliada. De esta forma, la Albiceleste llega al torneo con el objetivo de mantenerse entre los candidatos y avanzar con firmeza hacia las instancias decisivas.

El conjunto europeo volvió a la competencia ecunménica tras casi 30 años (la última vez fue en Francia '98). Debutó en el Mundial de 1934, disputó 8 copas y logró su mejor actuación con el tercer puesto en 1954. Para llegar a este certamen, lideró el Grupo H de las Eliminatorias de la UEFA, zona que compartió con Bosnia y Herzegovina (terminó como escolta y también ingresó al torneo tras vencer por penales a Italia en el repechaje).

Después del cruce ante Austria, el calendario argentino en la fase de grupos continuará frente a Jordania, en el cierre de la primera etapa del certamen, el sábado 27 de junio a las 23 horas. La ubicación final en la tabla será importante para conocer el camino que tendrá la Selección argentina en los cruces eliminatorios del Mundial.

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