Cuál será el futuro de los referentes de River tras la salida de Marcelo Gallardo

El anuncio de la no continuidad de Marcelo Gallardo al frente de River a partir del 2023, hizo que la dirigencia empiece a buscar quién será su reemplazante y, además, definir el futuro de algunos referentes del plantel.

Si bien el uruguayo reconoció que “toda la responsabilidad” de la decisión recaerá sobre su figura por su rol, dejó en claro que las negociaciones se llevarán “de común acuerdo” con los directivos. De igual modo, de su boca no salió el nombre de quién se pondrá el buzo de entrenador millonario.

Sin embargo, ya trascendieron varios nombres y, hasta ahora, el que más fuerza está teniendo es el de Martín Demichelis, un exfutbolista de la casa y quien en la actualidad está dirigiendo el segundo equipo del Bayern Munich, pero confesó que una oferta tentadora de su exclub puede seducirlo. “Algún día sueño con entrenar a River. Llevo años capacitándome. De River se habla a nivel mundial, se habla en todas partes. Nos miran para aprender”, expresó hace algunos meses.

Por parte, Francescoli deberá negociar algunos contratos y ver qué sucederá con los referentes del millonario de cara al año entrante. Por ahora es una incertidumbre saber si seguirán Jonatan Maidana, Javier Pinola, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Juan Fernando Quintero y Matías Suárez.

Cuál será el futuro de los referentes de River

Jonatan Maidana

El 31 de diciembre se vencerá su contrato, pero la voluntad del defensor es quedarse un año más. Por lo bajo, los dirigentes afirman que su continuidad dependerá de lo que quiera hacer el propio jugador, de manera que podría darse por descontado que seguirá. La única duda que podría surgir sería la decisión que vaya a tomar el reemplazante de Gallardo.

Jonathan Maidana

Javier Pinola

Tras el clásico del domingo 23 ante Racing, se reunirá con su representante, Marcelo Carracedo, para definir si sigue jugando o si cuelga los botines. Al mismo tiempo, su apellido está vinculado a Demichelis en caso que sea el técnico elegido, es que Pinola y Germán Lux podrían ser sus ayudantes de campo.

Javier Pinola

Enzo Pérez

Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2023 y afirma que cumplirá con ello, en su entorno, no todos se animan a garantizar que así será. En paralelo surgió el rumo de un posible regreso a Estudiantes ya que varios de sus excompañeros, Juan Sebastián Verón, Mauro Boselli y José Sosa, entre otros, lo empezaron a llamar en los últimos meses para tentarlo para que regrese a jugar un año en el equipo pincharrata.

Enzo Pérez - River Instagram @enzonicolasperez35

Nicolás De La Cruz

En un mes y medio se le cumplirá el contrato y si bien aún no hizo la renovación, él jura que no se irá de River con el pase en su poder porque “es una persona agradecida con el club”. Hasta ahora, los dirigentes de River no terminan de ponerse de acuerdo con sus pares de Liverpool, de Uruguay, para la compra de otro porcentaje del pase del mediocampista uruguayo-argentino. River cuenta con un 30% de la ficha del jugador y Liverpool es dueño del 70% restante del pase.

Nicolás de la Cruz Télam

Juan Fernando Quintero

Regresó a River desde China en enero de este año esencialmente porque extrañaba al club y también a Gallardo, es por ello que el hecho de que el Muñeco haya anunciado su partida llevó a Quintero a replantear seriamente su futuro en River. Más allá que los dirigentes millonarios admiten la continuidad de Quintero en 2023, en el medio, apareció un club de la MLS estadounidense interesado en sus servicios: Chicago Fire ya comenzó charlas con su representante y el colombiano no ve con malos ojos cambiar de aire.

Juan Fernando Quintero

Matías Suárez

El contrato es hasta diciembre de 2023. Su representante, Cristian Colazo, siempre afirmó que el deseo del delantero cordobés, de 34 años, es finalizar su carrera con la camiseta de River. Sin embargo, entra el interrogante sobre su futuro por las dificultades en su rodilla derecha y la imposibilidad de estar disponible en muchos de los partidos importantes. Por otra parte, surgieron sondeos de un posible regreso a Córdoba por parte de la dirigencia de Belgrano, el club donde se formó y que recientemente volvió a la Primera División del fútbol argentino.