Cristiano Ronaldo no viajó a Irán para la Champions League de Asia porque podría ser castigado con latigazos

Cristiano Ronaldo no viajó a Irán para jugar la Champions League de Asia porque podría ser castigado con latigazos

El astro portugués del Al Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo , no viajó con su equipo a Irán para disputar los octavos de final de la Champions League de Asia ante el Esteghlal de aquel país debido a que podría ser castigado con 99 latigazos por una condena de "adulterio" en dicha nación.

La lógica indicaría que la ausencia del ex Real Madrid de España se debe a una lesión o sanción en el torneo pero el motivo es más que irrisorio: una condena que el futbolista recibió en 2023 por abrazar y besar en la frente a una artista con discapacidad, algo que para Irán es considerado "adulterio".

Por ello, el portugués podría recibir 99 latigazos como castigo, según las leyes de Irán. Tanto el propio delantero como su entorno afirman desconocer las reglas.

La institución saudí tomó cartas en el asunto y había comenzado las negociaciones con la confederación para jugar el partido en un terreno neutral pero la gestión no llegó a buen puerto, haciendo que Ronaldo no dispute dicho encuentro y descanse de cara al partido de vuelta.

Elogios de Casemiro a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Hicieron mucho por el fútbol y lo cambiaron"

El jugador brasileño Casemiro confesó como fue jugar con el capitán argentino Lionel Messi y destacó la importancia del rosarino y el delantero Cristiano Ronaldo en el fútbol internacional, asegurando que "quedarán en la memoria".

El futbolista del Manchester United, que fue compañero del portugués en el Real Madrid donde ganaron cuatro Champions League, fue cuestionado sobre quién de los dos jugadores es el mejor del mundo, a lo que no dudó al dar una contundente respuesta sobre el ex Barcelona, a quien enfrentó incontables de veces, y Cristiano.

Casemiro se sinceró, en diálogo con Diario AS a la hora de decir que nunca pudo frenar él solo a Messi a la hora de jugar: "He jugado muchas veces contra Messi y yo solo nunca he podido pararlo".

"Era imposible pararlo solo. Necesité la ayuda de Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos. pero ¿sólo yo? Era imposible", añadió el centrocampista. A su vez, no dudó a la hora de comparar al argentino con el delantero francés Kylian Mbappé: "Es un jugador imparable, así como Mbappé ahora".

"Para esos jugadores tenés que tener ayuda y van a quedar marcados en la historia del fútbol", explicó. A lo que añadió que, al estar tan acostumbrado al alto nivel de estos jugadores, es normal que la gente se preocupe por su rendimiento, pensando que están en un mal momento cuando no es así: "Estamos tan acostumbrados a su nivel de 9 puntos, que cada vez que baja a 7 y medio la gente se preocupa: 'Uh, que mal está'. Pero es un 7 y medio, 8".

Por último, no dudó a la hora de expresar su opinión sobre como Messi y Cristiano cambiaron el fútbol internacional: "Es algo difícil de explicar lo que hicieron. Messi ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, pero teníamos a otro, como es Cristiano Ronaldo. Lo que hicieron los dos es irrepetible.

"En mi generación los mejores han sido Cristiano, Messi. y añadiría a Neymar un poco por detrás de ellos. Lo meto en el podio. Pero Cristiano y Messi hicieron mucho por el fútbol y lo cambiaron. Igual que Guardiola cambió el fútbol con el tiquitaca, estos dos lo modificaron también. 50 goles por temporada y parecía algo normal. Esos dos jugadores se quedarán en la memoria", finalizó.