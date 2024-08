Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro en el fútbol

Cristiano Ronaldo tiene en mente seguir jugando al fútbol y seguir defendiendo la camiseta de Portugal, pero igual no le escapa a la realidad y ya empezó a barajar la posibilidad de dejar el fútbol profesional . Ante esa posibilidad, el delantero se animó a hablar de su retiro.

Después de abrir su nuevo canal de YouTube, el exfutbolista del Real Madrid dio una entrevista donde dio una fecha aproximada de cuándo colgará los botines, en qué club será y a qué se dedicará después. “No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años. Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr”, reveló el astro luso en el canal Now de Portugal.