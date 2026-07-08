Crecen los rumores en Brasil: Neymar se retiraría del fútbol tras la eliminación en el Mundial 2026 Su padre y un amigo cercano publicaron mensajes en redes sociales que sugieren el fin de su carrera, a pocas horas de la derrota de Brasil frente a Noruega que puso fin a su participación en el certamen de FIFA. El astro brasileño ya había anunciado que no volvería a jugar en la Selección. Por Agregar C5N en









Neymar, en su último partido con la camiseta de Brasil, frente a Noruega.

Empezó como un rumor, pero suena cada vez más fuerte: Neymar evalúa su retiro definitivo del fútbol tras la eliminación de la selección de Brasil ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La reciente despedida de la Verdeamarela y los llamativos mensajes públicos de su entorno íntimo desataron las sospechas sobre el cierre de su trayectoria deportiva.

Las especulaciones cobraron fuerza cuando Neymar da Silva Santos, padre del jugador, publicó un pedido explícito en sus redes sociales. "Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol", escribió.

En paralelo, Cris Guedes, uno de los mejores amigos del delantero, sumó más misterio al futuro del atacante con otra dedicatoria. "Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido", manifestó en su perfil.

El posible adiós a la actividad encuentra sustento en la situación contractual del deportista en el Santos, club al que regresó en la última etapa de su carrera. Sus problemas de salud, el bajo rendimiento y el próximo vencimiento de su vínculo en diciembre de 2026 alejan la posibilidad de una renovación con el equipo brasileño.

Este escenario adverso se suma a la decisión ya confirmada por el propio jugador sobre su alejamiento definitivo de la selección "Canarinha" tras la derrota mundialista por 2 a 1. "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí", sentenció el número 10 entre lágrimas luego del partido eliminatorio.