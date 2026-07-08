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8 de julio de 2026 Inicio

El alcalde de Nueva York se sumó a la polémica y calificó de "robo" el triunfo de Argentina ante Egipto

Zohran Mamdani cuestionó el resultado de los octavos de final durante un acto político oficial en Estados Unidos, donde utilizó la polémica futbolística como un ejemplo sobre el uso del tiempo libre de los ciudadanos.

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Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este miércoles en un acto público que a la selección de Egipto "le robaron" en el partido ante la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. La máxima autoridad de la ciudad estadounidense se sumó a la controversia deportiva durante un discurso para ilustrar los beneficios de las reformas en el sistema de transporte local.

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi.
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Mamdani introdujo el debate futbolístico al explicar el tiempo que los usuarios recuperarían gracias a los nuevos recorridos de colectivos. "Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento", detalló el funcionario norteamericano.

De manera inmediata, el jefe comunal vinculó ese tiempo de viaje recuperado con la vida cotidiana y la discusión sobre el encuentro mundialista. "Eso significa desayunar con tu familia. Significa tener tiempo para discutir sobre las bolas y los strikes en el partido de béisbol infantil de tu hijo. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron", añadió.

El mandatario neoyorquino posee un perfil particular en la política de su país, ya que nació en Kampala, Uganda, y es el primer alcalde de la Gran Manzana de origen inmigrante y de fe musulmana. Su sorpresiva intervención pública se alineó con las fuertes protestas que la delegación africana presentó de forma oficial contra el arbitraje del encuentro.

Las quejas del seleccionado egipcio se concentran en el desempeño del réferi francés François Letexier durante el partido de eliminación directa. El combinado de Egipto reclamó por la anulación de un gol a instancias del VAR y el veredicto sobre dos jugadas específicas en el área penal que no recibieron sanción a su favor.

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