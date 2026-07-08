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8 de julio de 2026 Inicio

El DT de Francia deslizó un picante pedido a los árbitros argentinos del partido entre Francia y Marruecos

Didier Deschamps deseó que el trabajo de Facundo Tello este jueves "sea tan bueno" como el del juez francés que arbitró Argentina-Egipto. "El rival es Marruecos, no el árbitro", aclaró el entrenador. La previa de los cuartos de final.

Por
Didier Deschamps

Didier Deschamps, DT de Francia.

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, chicaneó al árbitro argentino Facundo Tello que dirigirá el partido de Francia y Marruecos este jueves y deseó que "sea tan bueno" como el francés François Letexier que arbitró a Argentina y Egipto. Aún así, el entrenador aclaró: "El rival es Marruecos, no el árbitro".

Facundo Tello dirigirá Francia vs. Marruecos.
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"Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible", insistió en conferencia de prensa el DT del equipo capitaneado por Kylian Mbappé.

Además, Deschamps diferenció a Marruecos de Paraguay y afirmó que "no es lo mismo". "Jugamos contra ellos hace cuatro años; llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores; es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades", señaló el francés.

Acompañarán a Tello en la dirección arbitral los argentinos Juan Pablo Belatti como primer asistente, Gabriel Chade como segundo juez de línea, Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro como quinto árbitro. En el VAR estará Hernán Mastrángelo, también argentino.

Qué partidos dirigió Facundo Tello en la Copa del Mundo

Es el segundo Mundial consecutivo del que participa el oriundo de Bahía Blanca. Hace cuatro años arbitró Suiza-Camerún en la fase de grupos, Corea del Sur-Portugal también en la fase de grupos, y el cuarto de final entre Marruecos y Portugal que terminó 1-0, según los registros de Transfermarkt.

En esta edición de la Copa del Mundo, Tello ya dirigió Canadá-Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica-Corea del Sur en la fase de grupos.

La foto oficial del árbitro Facundo Tello.

La foto oficial del árbitro Facundo Tello.

Desde Qatar 2022, el hombre de 44 años fue el árbitro argentino con mayor presencia en certámenes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con participación en torneos Intercontinentales, el Mundial de Clubes y las Copas Mundiales Sub-17 y Sub-20.

La agenda de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17.00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)

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