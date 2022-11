Copa Argentina 2023: a qué equipos enfrentarán Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo

fixture copa argentina 2023 El fixture de la Copa Argentina 2023.

El campeonato estará compuesto por 64 equipos y se dividirán entre los de Primera División (28), Primera Nacional (15), Primera B Metropolitana (5), Torneo Federal A (10), Primera C (4) y Primera D (2).

Contra quiénes juegan los grandes en la Copa Argentina

Boca jugará frente a Olimpo de Bahía Blanca. River, que para ese momento tendrá nuevo DT, enfrentará a Racing de Córdoba. En tanto, Racing, el conjunto dirigido por Fernando Gago, chocará contra San Martín de Formosa. Independiente, por su parte, se medirá con Ciudad de Bolívar, y San Lorenzo lo hará contra Sarmiento de Resistencia.

Todos los equipos contra los que jugarán los grandes son del Torneo Federal A.

Cuándo podrían enfrentarse Boca y River

En caso de que vayan avanzando de fase, habría superclásico en los cuartos de final. El Xeneize le ganó al Millonario en la edición de 2021 por los octavos de final.

Los últimos campeones de la Copa Argentina

El primer torneo fue en 1969 y luego no se disputó durante muchos años. En 1970 empezó pero no llegó a terminar porque no hubo acuerdo para que se juegue un partido entre Vélez y San Lorenzo. En 2012 se decidió reeditar el torneo.

2012: Boca.

2013: Arsenal.

2014: Huracán.

2015: Boca.

2016: River.

2017: River.

2018: Rosario Central.

2019: River.

2020: Boca.

2022: Patronato.