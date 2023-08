Confirmada la señal trasmitirá la nueva final de Messi en Inter Miami: ¿Apple TV o TyC Sports?

Tras ganar la Leagues Cup, Lionel Messi se encuentra en las puertas de un nuevo título. Inter Miami jugará la final del US Open Cup 2023 frente a Houston Dymano el próximo domingo 27 de septiembre en su estadio de Fort Lauderdale.

Se trata del torneo más antiguo del fútbol estadounidense: después vencer a Cincinnati en un apasionante final desde el punto del penal , el equipo de Gerardo Martino no solo lavó su imagen, sino que también está a punto de conseguir su segundo campeonato en cuestión de días.

inter miami messi

Houston Dynamo, por su parte, logró el pase a la final luego de ganar por 3 a 1 durante el tiempo suplementario tras el empate en un tanto en los 90 minutos reglamentarios, ante el Real Salt Lake. Tras cinco temporadas, el conjunto vuelve a disputar instancias finales.

En el último partido del torneo, en caso de empatar en tiempo reglamentario, el partido se extenderá a tiempo extra de dos tiempos de 15 minutos. En caso de continuar la igualdad, todo se definirá por penales.

Final de US Open Cup 2023: dónde ver Inter Miami – Houston Dynamo

Día: domingo 27 de septiembre

domingo 27 de septiembre Horario: a confirmar

a confirmar Estadio: DRV PNK Stadium,

DRV PNK Stadium, Televisión: TyC Sports

La US Open Cup es un torneo centenario del que participan todos los equipos afiliados a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer), tanto aficionados, profesionales como ligados a la MLS.

Lionel Messi debuta con Inter Miami en la MLS

Con una ardua competencia, Inter Miami no descansa: el '10' hará su debut en la liga local y visitará esta noche a Red Bull Nueva York por la fecha 28, con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en esa competencia.

En contraste del gran presente deportivo desde la llegada de Messi, Martino y los correspondientes refuerzos, Las Garzas redondearon la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y 14 derrotas. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades, una menos que Colorado.

Lionel Messi en el Inter de Miami de la MLS Instagram @leomessi

Los números son alarmantes para Inter Miami teniendo en cuenta que por la Major Soccer League, el conjunto rosa no gana hace 11 partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England). El desafío del renovado Inter Miami en la liga estadounidense, entonces, es buscar la clasificación para los playoffs en los 12 encuentros que le restan de la fase regular.

Actualmente se ubica en la 15° posición con 18 unidades, a 20 de la zona clasificatoria que cierra Atlanta United y a 14 de los puestos de repechajes ocupados por Chicago Fire y Montreal Impact.

Horario y dónde ver el debut de Lionel Messi en la MLS