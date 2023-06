Comunicado de Boca: tras la condena por violencia de género, Sebastián Villa no volverá a jugar en el club

Tras la condena por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su ex pareja, Sebastián Villa no volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. Así lo decidió la Comisión Directiva del club luego de una jornada de reuniones, de las que participaron Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, que terminaron con el comunicado que informa que el colombiano no volverá a ser tenido en cuenta para los partidos del equipo, aunque no se le rescindirá el contrato.