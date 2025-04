Claudio "Chiqui" Tapia explicó por qué hay 30 equipos en la Liga Profesional

También respondió a los que cuestionan que con 30 equipos el fútbol argentino pierde competitividad. "¿Competitividad? Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó al Flamengo. Es la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino, porque cuando ganan esos equipos acá dicen ´porque lo dirigió Carlitos Bala´".

Acto seguido destacó que que con 30 equipos este año hay menos partidos que el año pasado. Luego preguntó "¿De cuánto se juega el Mundial de Clubes este? ¿Cómo el Mundial de Clubes anterior? No, con más equipos. ¿La Champions, con cuántos equipos se juega?, ¿El mundial próximo con cuántos equipos se va a jugar?"

También afirmó que el fútbol argentino es formador de profesionales y si la liga tiene 30 equipos son 300 jugadores más en vidriera. "Son más atractivos los torneos. Que alguien me diga que no son atractivos". Por último aseguró que cuando toma una decisión no lo hace solo si no que escucha a los dirigentes de los distintos clubes del fútbol argentino.